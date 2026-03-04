足球│傳高普渴望重返教練席 目標執教皇馬或德國國家隊

前利物浦領隊高普在紅牛集團的發展未如人意，早前有傳雙方會在今夏提早解約。報導指這位德國名帥渴望重執教鞭，而他本人已有兩人目標，分別是皇家馬德里和德國國家隊，同時他亦明確肯定不會執教紅軍以外其他英超球會。

高普在紅牛足球王國發展未如人意。法新社

高普目標去皇馬、德國國家隊

去年1月高普加入紅牛足球王國，成為全球足球主管，可是其發展未如人意，集團旗下多支球隊的成績比預期差，加上其名氣未能吸引頂級年輕天才來投，所以雙方都想提早和平分手。知情人士向媒體透露，這名前利物浦教頭渴望重返教練席，自己已有心儀去向，分別是皇馬和德國國家隊。

消息皇馬正注視高普的動向，球會辭退沙比阿朗素後，委任B隊教練艾比路亞接手，但只是短期方案，預計今夏會聘請一位世界級主帥長期帶隊，高普是他們的選項之一。至於德國足總一直希望高普帶領國家隊，但要視乎現任教頭拿格斯文今夏世界盃帶隊的成績，如果未如理想就大有機會正式邀請高普。

不會教其他英超隊

此外高普亦有另一個明確的想法，就是不會任教利物浦以外任何一支英超球隊。他對紅軍的感情仍然存在，不想與愛隊打對台，所以排除去其他英超隊的可能性。