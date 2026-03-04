英超│曼城跟潮流加練死球戰術 哥迪奧拿：唔練攪唔掂！

今季英超死球入球數字大增，但曼城不好此道，死球入球並列倒數第三。然而藍月如今都要跟隨潮流，在操練中加練死球戰術，領隊哥迪奧拿(Pep Guardiola)直言如今真的要加練死球，否則未能應付。同時他強調手榴彈戰術才是最難處理，所以進攻和防守死球都要練習，今晚英超快車主場對諾定咸森林，就要小心預防。(Now624台周四凌晨3:30直播)

哥迪奧拿：唔練攪唔掂！法新社

曼城今季僅得9個定位球入球

在本輪快車展開前，今季英超20隊共有769個入球，其中261個來自角球、死球和12碼，佔比為33.9%，紐卡素、阿仙奴和列斯聯等隊的定位球入球佔比極高。然而曼城不好此道，今季57個入球中，只有9球來自定位球，僅佔15.7%，與般尼並列為定位球入球第3少的球隊，只比7球的狼隊，以及8球的諾定咸森林好。如果撇除12碼，藍月在界外球、角球和死球合共只入6球，與森林並列倒數第2，僅比狼隊多1球。

哥帥坦承要跟潮流專練死球戰術

眼見英超潮流以定位球為主，哥迪奧拿矢言都要跟潮流：「我們的確稍微練多一點，比上季練多些少，因為這真的很重要。每支球隊都會進行專門訓練，所以大家都要這樣。」哥帥特別提到界外球是最難應付，例如上輪對列斯聯就被對手有7、8次界外球直接扔入禁區，基本上與角球沒有分別，場面很混亂，所以要積極練習如何誓到第二點。同時他指，「有了角球、界外球和死球，機會就更多了，要爭取之餘，亦要份外留心。」