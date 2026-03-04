英超│曼聯今晚對紐卡素爭連勝有難度 一位置主力全傷 或要被逼換人

曼聯今晚英超快車作客紐卡素，力爭3連勝，並將聯賽不敗走勢增至12場，但遇上一大難題。該隊看守主教練卡域克透露中堅利辛度馬天尼斯趕不及復出，加上哈利馬古尼亦有傷在身上陣成疑，或許要被逼起用約羅和艾登希雲這對年輕中堅組合，要爭連勝或保持不敗，都有一定難度。(Now621、611台周四凌晨4:15直播)

卡域克或許要被逼起用約羅和艾登希雲這對年輕中堅組合。路透社

卡域克或許要被逼起用約羅和艾登希雲這對年輕中堅組合。路透社

出現中堅荒 3主力或齊缺陣

對上兩輪擊敗愛華頓和水晶宮的曼聯，自去年12月尾起於英超已經連續11輪不敗，當中卡域克接手後7輪得6勝1和，今晚快車造訪聖占士公園，力求將連勝走勢增至3場。然而紅魔在這場大戰遇上中堅荒，馬菲斯迪歷特仍受背傷問題纏繞繼續倦勤，小腿肌肉受傷已缺陣兩輪的利辛度馬天尼斯，亦趕不及在今場復出，卡域克確認其傷情：「他今場未能與我們一起出發，他未準備好出場，還需要一點時間康復。」

今季約路拍希雲未贏過

而上輪贏水晶宮時被換走的哈利馬古尼，亦有傷在身，要到賽前才確定能否出場。如果此子都未能上陣，曼聯將沒有3位主力中堅，要被逼起用19歲的艾登希雲夥拍20歲的約羅，在中路阻擋紐卡素進襲。兩人今季英超曾3次合作踢正選，曼聯在這3仗只有2和1負，合共失掉7球，今仗未必抵抗得到喜鵲。