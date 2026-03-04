Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│利物浦今季9次輸波平10年最差紀錄 雲迪積克搵到致命傷 承認不易解決

足球世界
更新時間：13:09 2026-03-04 HKT
發佈時間：13:09 2026-03-04 HKT

利物浦在周二英超快車作客1:2不敵包尾大幡狼隊，收錄本季聯賽第9場敗仗，追平球隊近10季單季英超最多輸波場數紀錄。該隊中堅兼隊長華基爾雲迪積克(Virgil van Dijk)指球隊的致命傷是比賽節奏太慢，控球率佔優但決策失誤，進攻欠章花，他承認知道問題所在，惟不容易解決。

利物浦今季9次輸波平10年最差紀錄。法新社
利物浦今季9次輸波平10年最差紀錄。法新社

今季英超已輸9場 遭曼城雙殺

今場補時被狼隊絕殺，連同之前兩次不敵曼城、加上對般尼茅夫、諾定咸森林、賓福特、曼聯、車路士和水晶宮亦同樣吞下敗仗，利物浦今季英超已9次落敗，與2020至21、22至23球季一樣，追平球隊近10季聯賽最多輸波場數紀錄。球隊還有9輪賽事未踢，隨時再添敗仗創10年最差。

狼隊主場2:1擊敗利物浦。路透社
狼隊主場2:1擊敗利物浦。路透社

節奏慢、決策差成致命傷

紅軍今場因老毛病輸波，空有控球率但進攻危險地帶決策差，加上未能把握入球機會。他們有66%控球率，19次射門7次命中目標，可惜只入1球，更被3次中目標攻門的狼隊攻入2球。雲迪積克矢言這就是他們的致命傷：「問題出在我們自己身上。我們節奏太慢，進攻缺乏章法，控球失誤頻頻，決策也也在問題。我們的確控球率佔優，但做出一些錯誤決定，而且未能把握住機會。」這名荷蘭中堅指雖知道問題所在，但要解決並不容易。

