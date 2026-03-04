英超│利物浦今季9次輸波平10年最差紀錄 雲迪積克搵到致命傷 承認不易解決
更新時間：13:09 2026-03-04 HKT
發佈時間：13:09 2026-03-04 HKT
發佈時間：13:09 2026-03-04 HKT
利物浦在周二英超快車作客1:2不敵包尾大幡狼隊，收錄本季聯賽第9場敗仗，追平球隊近10季單季英超最多輸波場數紀錄。該隊中堅兼隊長華基爾雲迪積克(Virgil van Dijk)指球隊的致命傷是比賽節奏太慢，控球率佔優但決策失誤，進攻欠章花，他承認知道問題所在，惟不容易解決。
今季英超已輸9場 遭曼城雙殺
今場補時被狼隊絕殺，連同之前兩次不敵曼城、加上對般尼茅夫、諾定咸森林、賓福特、曼聯、車路士和水晶宮亦同樣吞下敗仗，利物浦今季英超已9次落敗，與2020至21、22至23球季一樣，追平球隊近10季聯賽最多輸波場數紀錄。球隊還有9輪賽事未踢，隨時再添敗仗創10年最差。
節奏慢、決策差成致命傷
紅軍今場因老毛病輸波，空有控球率但進攻危險地帶決策差，加上未能把握入球機會。他們有66%控球率，19次射門7次命中目標，可惜只入1球，更被3次中目標攻門的狼隊攻入2球。雲迪積克矢言這就是他們的致命傷：「問題出在我們自己身上。我們節奏太慢，進攻缺乏章法，控球失誤頻頻，決策也也在問題。我們的確控球率佔優，但做出一些錯誤決定，而且未能把握住機會。」這名荷蘭中堅指雖知道問題所在，但要解決並不容易。
最Hit
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
2026-03-03 13:41 HKT
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
2026-03-03 13:29 HKT
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
2026-03-02 16:18 HKT
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」曾往阿富汗海地救援
2026-03-03 12:29 HKT