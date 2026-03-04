英超│狼隊兩連勝已累積16分 仲有無機會護級 主帥：踢出好表現再算﹗
周二英超快車，狼隊主場2:1擊敗利物浦，連同上輪勇挫阿士東維拉，聯賽兩連勝累積至16分。這支包尾大幡最近越踢越好接連搶分，與護級區域收窄至11分，仍有機會逃出生天，該隊主教練羅拔艾華士表示不會考慮護級問題，餘下比賽每場都全力踢出好表現，之後才考慮來季的事。
連贏兩支前五位球隊創歷史
狼隊今場憑洛迪高高美斯和安達尼圖各入1球，2:1擊敗賽前排第5位的利物浦，全取3分。而該隊在上周末主場2:0勇挫三哥阿士東維拉，連續擊敗第3名及第5位的球隊，成為英超歷史上首支連續兩場擊敗前五球隊的包尾大幡。他們之前亦曾與榜首阿仙奴互交白卷，近4輪豪取2勝1和1負共得7分，在積分榜上由2月中的9分，一下子升至16分，比踢少一場的般尼僅差3分，落後17位的諾定咸森林11分，還有8輪未踢下仍有機會後上護級。
4輪取7分仍有機會逃出生天
該隊主教練羅拔艾華士指不會考慮護級一事，首要是踢出好表現：「無論球員們是為甚麼而戰，是為世界盃、為自己、為家人，還是為了下季能否留在英超，首先就是要拿出好表現，他們亦正在證明這一點。我知道最基本要拿出鬥志和精神，並展示出實力，現在球隊終可和一些頂級球隊競爭。無論38輪後的情況如何，總之在季尾前繼續戰鬥下去。」
