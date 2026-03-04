英超｜主場近三個月首響勝鼓 愛華頓挫般尼續爭歐洲賽資格
發佈時間：12:27 2026-03-04 HKT
愛華頓在週二晚的英超賽事中，憑藉後衛達高斯基（James Tarkowski）及中場達斯貝利賀爾（Kiernan Dewsbury-Hall）上下半場各建一功，主場以2:0擊敗護級份子般尼，終結了球隊近三個月在主場的「不勝魔咒」，並繼續向來季的歐洲賽資格邁進。
達高斯基時隔13個月再入波
「拖肥糖」上一次在主場希爾迪堅遜球場（Hill Dickinson Stadium）全取三分，已要追溯至去年十二月六日。今仗面對深陷降班漩渦的般尼，主隊在上半場第32分鐘，由中堅達高斯基接應占士加拿（James Garner）的罰球傳中，頭槌破網為球隊打破僵局。這是這位英格蘭國腳自13個月前，在葛迪遜公園球場的最後一場「默西賽德郡打?」中，攻入扳平球後，再次取得入球。
達斯貝利賀爾鎖定勝局
換邊後，愛華頓繼續控制戰局。戰至第60分鐘，伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye）送出直線，達斯貝利賀爾心領神會，乖巧地笠過對方門將杜巴夫卡（Martin Dubravka）入網，將比分擴大至2:0，這也是他本賽季的第六個聯賽入球。其後，伊祖沙古爾（Idrissa Gueye）的遠射亦中楣不入，未能再添紀錄。
愛華頓重燃爭歐戰希望
客隊般尼今仗缺少了隊中首席射手施安菲林明（Zian Flemming），攻力大受影響，戰至79分鐘才錄得首次中目標射門，最終無力回天。今場敗仗是般尼本賽季的第18場聯賽失利，在聯賽僅剩九輪的情況下，距離安全區尚有八分之遙，護級形勢岌岌可危。而獲勝的愛華頓，則在積分榜上追至僅落後第七位的賓福特一分，重燃爭奪歐洲賽資格希望。
