西班牙盃│巴塞隆拿3:0馬德里體育會仍出局 拚盡搏逆轉再傷多2人

巴塞隆拿在周二西班牙盃4強次回合孤注一擲，派強陣主場鬥馬德里體育會，力圖收復首回合的失地，最終拚盡下贏3:0，可惜總比數仍輸3:4，無緣決賽。該隊只差一步未能絕地逆轉，更有兩名守將祖利斯古迪和阿歷斯巴迪受傷，影響西甲和歐聯戰線的人手調動。

巴塞隆拿3:0馬德里體育。路透社

巴塞孤注一擲仍強陣出戰

首回合巴塞作客馬體會淨吞四蛋，今場沒有放棄仍然強陣出擊，拉芬夏比洛尼、拉明耶馬、柏迪等主力悉數正選，並靠前者射入12碼，加上中場新星馬克貝拿爾梅開二度，最終贏3:0，可惜總比數負3:4，只差一步無緣決賽。該隊更為此付上沉重代價，法國守將祖利斯古迪僅10分鐘就拉傷大腿肌肉傷出，入替他的阿歷斯巴迪到71分鐘又因相同問題退一火線，一口氣失去兩名守將。

未來賽程頻密影響調動

該隊教練費歷克指未清楚兩人的傷情：「他們受傷了，我不太清楚他們到底出了甚麼問題。球隊今場真的很出色，付出了100%努力，球迷離場見到一支出色的球隊。」消息指古迪的情況較樂觀，預計月中可以復出，但巴迪遇上較嚴重的肌肉損傷，應該要缺陣數周。巴塞目前於西甲領先皇家馬德里2分排榜首；歐聯躋身16強，緊接兩個周中先客後主對紐卡素，兩將受傷勢影響球隊的人手調動。