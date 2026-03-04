英超｜利物浦作客遭狼隊絕殺 爭前4歐聯席位受挫

利物浦在爭奪下屆歐聯資格的路上再遭重挫，作客狼隊在補時階段被前紅軍收購目標安達尼圖（Andre）攻入絕殺球，最終以1:2飲恨，於聯賽榜落後第3、4位的曼聯和阿士東維拉3分兼多打一場，爭前4歐聯席位形勢大打折回。

居迪斯鍾斯門前失機

今仗賽前，兩隊球迷一同悼念了八個月前因車禍喪生的前兩隊球員迪奧高祖達（Diogo Jota）及其兄弟，場面感人。雙方半場互交白卷之下，紅軍於50分鐘差點先開紀錄，前鋒艾基迪基（Hugo Ekitike）接應左路角球前柱頭槌跣後，中場居迪斯鍾斯（Curtis Jones）遠柱門前胸口一撞皮球中楣彈出。

紅後後防連番失誤

利物浦進攻不成，反於78分鐘因隊長雲迪克（Virgil van Dijk）一次判斷失誤，讓狼隊的艾洛高達尼於前場搶得皮球再妙傳予隊友洛迪高高美斯（Rodrigo Gomes）於禁區左邊施射破網先開紀錄。雖然沙拿（Mo Salah）在83分鐘截得對方傳球，長驅直進於禁區內快射建功為紅軍扳平。原本以為會和波得一分，狼隊的安達尼圖在補時階段，把握了利物浦門將艾利臣（Alisson）一次解圍失誤，於禁區頂勁射省中紅軍守衛祖高美斯（Joe Gomez）改變方向入網，為狼隊全取三分。

今場敗仗，令利物浦於聯賽榜落後曼聯和阿士東維拉三分兼多打一場，爭前四歐聯席位形勢轉差。反觀狼隊，繼此前戰勝維拉及逼和榜首阿仙奴後，再次在主場擊敗衛冕冠軍，突然間變成「強隊殺手」。