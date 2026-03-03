Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙特職｜ C朗私人專機逃離沙特 安全飛抵馬德里

足球世界
更新時間：18:42 2026-03-03 HKT
發佈時間：18:42 2026-03-03 HKT

以色列和美國聯手攻擊伊朗多地，令中東局勢急劇升溫，目前有不少世界級球星在中東效力，包括葡萄牙天王C朗拿度。此子的私人飛機周一緊急離開沙特，經過7小時飛行順利抵達西班牙馬德羅，但未知C朗本人、未婚妻佐堅娜和5名子女是否在機上。

C朗拿度已離開中東地區。路透社
C朗拿度已離開中東地區。路透社

 

7小時航程抵達西班牙馬德里

2月28日美國和以色列聯手攻擊伊朗，伊朗進行報復還擊，目標是中東地區27個美軍基地，阿聯酋、沙特阿拉伯和巴林等都受到影響。C朗與家人長居沙特，據顯示其價值6100萬镑的私人豪華飛機周一晚8時起飛離開，飛行7小時途經埃及和地中海，在西班牙時間深夜1時安全降落馬德里。然而未知C朗本人、未婚妻佐堅娜和5名子女是否在機上。

C朗拿度已離開中東地區。路透社
C朗拿度已離開中東地區。路透社

私人飛機價值6100萬鎊

C朗於2024年斥資6100萬鎊購入這架尖端專機。此噴射機可容納15名乘客，配備多個獨立卧室，包括帶雙人床的套房。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
網紅劉馬車踩場大鬧九記！雙語怒罵35分鐘「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O. 網民︰打住正義旗號周圍賺流量
網紅劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O.
飲食
5小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」 曾往阿富汗海地救援
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」曾往阿富汗海地救援
醫生教室
7小時前
吳安儀社交平台宣佈婚訊。
桌球｜吳安儀15年愛情長跑修成正果 社交平台宣佈婚訊：開始人生新篇章
即時體育
7小時前
63歲港伯應徵主任 內地回流前老闆淪為打工仔 豁達心態引爆網絡｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:15
伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
6小時前
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電基層家庭電費補助計劃開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
6小時前
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
影視圈
10小時前
患癌吳文忻胸口流膿發臭 自揭晚晚「陪屍同眠」瀕死崩潰：一度覺得同死神好接近
患癌吳文忻胸口流膿發臭 自揭晚晚「陪屍同眠」瀕死崩潰：一度覺得同死神好接近
影視圈
5小時前