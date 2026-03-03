沙特職｜ C朗私人專機逃離沙特 安全飛抵馬德里

以色列和美國聯手攻擊伊朗多地，令中東局勢急劇升溫，目前有不少世界級球星在中東效力，包括葡萄牙天王C朗拿度。此子的私人飛機周一緊急離開沙特，經過7小時飛行順利抵達西班牙馬德羅，但未知C朗本人、未婚妻佐堅娜和5名子女是否在機上。

C朗拿度已離開中東地區。路透社

7小時航程抵達西班牙馬德里

2月28日美國和以色列聯手攻擊伊朗，伊朗進行報復還擊，目標是中東地區27個美軍基地，阿聯酋、沙特阿拉伯和巴林等都受到影響。C朗與家人長居沙特，據顯示其價值6100萬镑的私人豪華飛機周一晚8時起飛離開，飛行7小時途經埃及和地中海，在西班牙時間深夜1時安全降落馬德里。然而未知C朗本人、未婚妻佐堅娜和5名子女是否在機上。

C朗拿度已離開中東地區。路透社

私人飛機價值6100萬鎊

C朗於2024年斥資6100萬鎊購入這架尖端專機。此噴射機可容納15名乘客，配備多個獨立卧室，包括帶雙人床的套房。