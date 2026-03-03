Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│車路士唔想再做「紅牌FC」 想杜絕抗議領牌陋習

足球世界
更新時間：16:01 2026-03-03 HKT
發佈時間：16:01 2026-03-03 HKT

車路士今季共有9位球員領紅牌，加上前任教頭馬列斯卡亦曾被逐出場，合共領取10面紅牌，被外界嘲笑為「紅牌FC」。英國《電訊報》指藍獅高層不想再做「紅牌FC」，將嚴厲打擊球員無謂領紅牌和黃牌的行為，以免差勁的紀律毀掉整個賽季。

將帥共10人「見紅」

剛輪英超車路士作客1:2不敵阿仙奴，鋒將柏度尼圖末段4分鐘內連取兩面黃牌，被逐出場。這面是藍獅在今季英超第7面紅牌，在尚餘10輪下追平單季聯賽同一球隊最多紅牌紀錄。而鋒將祖奧柏度和利安戴納分別於歐聯及聯賽盃亦曾取得紅牌，全季共9人「見紅」，再加上前任教頭馬列斯卡季初都成為「紅牌阿姑」，將帥球紀錄地取得10面紅牌。黃牌方面，藍獅今季28輪英超共有65面，各賽事合共97面，數字同樣高企。

車路士作客1:2不敵阿仙奴。美聯社
高層嚴厲打擊球員無謂取牌

英國《電訊報》報導，車路士高層嚴厲打擊球員無謂取得黃牌和紅牌的行為，以免紀律問題影響賽季成績，特別是季尾的歐聯賽事，在高水平較量中如果受黃牌影響或踢少一人，很容易輸波。球會在不敵槍手後，已向全隊表明，與球證爭辯和激烈抗議行為而領黃牌，是不可接受的行為，要求戰將立即作出改善。

羅仙尼亞承認要改善

該隊主教練羅仙尼亞亦表示：「我們有很多人因為抗議而領黃牌，當然還有一些不必要的犯規而取牌。如果我們要進步，想達到球隊想要的高度，必須有意識地採取措透，確保這情況不再發生。」

羅仙尼亞承認要改善。法新社
