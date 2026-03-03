Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

足球｜理文宣佈港腳黃威離隊外流 尼高拉斯官宣加盟中甲佛山南獅

足球世界
更新時間：15:06 2026-03-03 HKT
發佈時間：15:06 2026-03-03 HKT

港超球隊理文周二在社交媒體宣佈，球隊中場兼隊長的黃威將轉戰其他聯賽發展，這次也是這位港腳首次外流，而另一港腳尼高拉斯則官宣加盟中甲球會佛山南獅。

理文在社交媒體宣佈黃威將轉戰其他聯賽發展。理文FB圖
理文在社交媒體宣佈黃威將轉戰其他聯賽發展。理文FB圖
現年33歲的黃威2022年加盟理文，為球會出戰80場貢獻出13球入球和14球助攻。攝影：魏國謙
現年33歲的黃威2022年加盟理文，為球會出戰80場貢獻出13球入球和14球助攻。攝影：魏國謙

現年33歲的黃威2022年加盟理文，為球會出戰80場貢獻出13球入球和14球助攻，並為港隊上陣60場攻入過7球，是僅次於出戰112場的葉鴻輝現役為港隊上陣第2多的球員，並在今年1月初的第44屆省港盃次回合攻入球，助球隊在法定時間扳平比分，理文在離隊聲明中亦感謝黃威的付出和貢獻，亦發佈短片由黃威感謝球迷和球隊。

尼高拉斯官宣加盟中甲佛山南獅。攝影：魏國謙
尼高拉斯官宣加盟中甲佛山南獅。攝影：魏國謙

而另一港腳尼高拉斯在1月初宣佈離開大埔後，到3月初中甲球隊佛山南獅官宣加盟，球隊形容他是一名年輕球員，身體素質出色，腳下技術細膩，擁有敏銳的門前嗅角。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:10
伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
3小時前
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」 曾往阿富汗海地救援
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」曾往阿富汗海地救援
醫生教室
3小時前
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
影視圈
7小時前
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
00:36
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
17小時前
吳安儀社交平台宣佈婚訊。
桌球｜吳安儀15年愛情長跑修成正果 社交平台宣佈婚訊：開始人生新篇章
即時體育
4小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
2026-03-02 15:28 HKT
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
2026-03-02 12:17 HKT
酒樓＝長者飯堂？中學生也愛飲茶！Last Day約早茶告別校園 中六生：人生中最青春嘅一件事
酒樓＝長者飯堂？中學生也愛飲茶！Last Day約早茶告別校園 中六生：人生中最青春嘅一件事
飲食
22小時前