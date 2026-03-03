足球｜理文宣佈港腳黃威離隊外流 尼高拉斯官宣加盟中甲佛山南獅
發佈時間：15:06 2026-03-03 HKT
港超球隊理文周二在社交媒體宣佈，球隊中場兼隊長的黃威將轉戰其他聯賽發展，這次也是這位港腳首次外流，而另一港腳尼高拉斯則官宣加盟中甲球會佛山南獅。
現年33歲的黃威2022年加盟理文，為球會出戰80場貢獻出13球入球和14球助攻，並為港隊上陣60場攻入過7球，是僅次於出戰112場的葉鴻輝現役為港隊上陣第2多的球員，並在今年1月初的第44屆省港盃次回合攻入球，助球隊在法定時間扳平比分，理文在離隊聲明中亦感謝黃威的付出和貢獻，亦發佈短片由黃威感謝球迷和球隊。
而另一港腳尼高拉斯在1月初宣佈離開大埔後，到3月初中甲球隊佛山南獅官宣加盟，球隊形容他是一名年輕球員，身體素質出色，腳下技術細膩，擁有敏銳的門前嗅角。
