英超│班捷文施斯高今季目標為曼聯入10至15球 只差一球就達標

曼聯前鋒班捷文施斯高(Benjamin Sesko)連續3輪英超有士哥，聯賽已累積8球，加上足總盃的1球，合共有9個入球。英國《太陽報》透露，施斯高的團隊在他加盟曼聯前，向紅魔表示首季目標是入10至15球，現時只差一球就可以達標，力爭在明晚(4日)英超快車作客紐卡素時完成任務。(Now611、621台周四凌晨4:15直播)

曼聯前鋒班捷文施斯高連續3輪英超有士哥累積合共有9個入球。美聯社

曼聯前鋒班捷文施斯高連續3輪英超有士哥累積合共有9個入球。美聯社

團隊預計今季入10至15球

去季曼聯中鋒約舒亞舒克斯各賽只入7球，另一射手海倫亦僅得10球，當中英超只有4球，球會高層決定在今季引入新前鋒，解決攻力疲弱的問題。在鎖定班捷文施斯高為目標後，紅魔一直與其團體討論發展前景，考慮球到球隊之前兩季入球數字低，施斯高的團隊就向曼聯方面表明，首季入25球或以上是不切實際的目標，10至15球才是現實的想法，紅魔認同並簽下他。

施斯高的團隊在他加盟曼聯前，向紅魔表示首季目標是入10至15球。美聯社

力爭對紐卡素取得入球達標

這名斯洛文尼中鋒加盟曼聯後較慢熱，加上受到膝傷影響，頭20輪英超上陣16場只入2球。當前任教頭魯賓艾摩廉下台後，他立即迎來爆發，近8輪聯賽7次出場共入6球，包括目前連續3輪各入1球，加入足球盃的1球，已累積9球，只差一球就達標。球隊明晚英超快車作客紐卡素，後者傷兵滿營有逾10位球員倦勤，施斯高力爭盡早達標，符合球隊對他的期望。