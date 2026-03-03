Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│班捷文施斯高今季目標為曼聯入10至15球 只差一球就達標

足球世界
更新時間：15:06 2026-03-03 HKT
發佈時間：15:06 2026-03-03 HKT

曼聯前鋒班捷文施斯高(Benjamin Sesko)連續3輪英超有士哥，聯賽已累積8球，加上足總盃的1球，合共有9個入球。英國《太陽報》透露，施斯高的團隊在他加盟曼聯前，向紅魔表示首季目標是入10至15球，現時只差一球就可以達標，力爭在明晚(4日)英超快車作客紐卡素時完成任務。(Now611、621台周四凌晨4:15直播)

曼聯前鋒班捷文施斯高連續3輪英超有士哥累積合共有9個入球。美聯社
曼聯前鋒班捷文施斯高連續3輪英超有士哥累積合共有9個入球。美聯社
曼聯前鋒班捷文施斯高連續3輪英超有士哥累積合共有9個入球。美聯社
曼聯前鋒班捷文施斯高連續3輪英超有士哥累積合共有9個入球。美聯社

團隊預計今季入10至15球

去季曼聯中鋒約舒亞舒克斯各賽只入7球，另一射手海倫亦僅得10球，當中英超只有4球，球會高層決定在今季引入新前鋒，解決攻力疲弱的問題。在鎖定班捷文施斯高為目標後，紅魔一直與其團體討論發展前景，考慮球到球隊之前兩季入球數字低，施斯高的團隊就向曼聯方面表明，首季入25球或以上是不切實際的目標，10至15球才是現實的想法，紅魔認同並簽下他。

施斯高的團隊在他加盟曼聯前，向紅魔表示首季目標是入10至15球。美聯社
施斯高的團隊在他加盟曼聯前，向紅魔表示首季目標是入10至15球。美聯社

力爭對紐卡素取得入球達標

這名斯洛文尼中鋒加盟曼聯後較慢熱，加上受到膝傷影響，頭20輪英超上陣16場只入2球。當前任教頭魯賓艾摩廉下台後，他立即迎來爆發，近8輪聯賽7次出場共入6球，包括目前連續3輪各入1球，加入足球盃的1球，已累積9球，只差一球就達標。球隊明晚英超快車作客紐卡素，後者傷兵滿營有逾10位球員倦勤，施斯高力爭盡早達標，符合球隊對他的期望。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:10
伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
3小時前
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」 曾往阿富汗海地救援
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」曾往阿富汗海地救援
醫生教室
3小時前
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
影視圈
7小時前
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
00:36
香港珠寶展爆驚人搶購潮！阿叔「膠籃頭盔」衝鋒搶貨 網民：昂貴菜市場｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
失婚前港姐移英夢碎回流搵工處處碰壁 搵食畀人玩嬲爆：使唔使打埋X機呀？
影視圈
17小時前
吳安儀社交平台宣佈婚訊。
桌球｜吳安儀15年愛情長跑修成正果 社交平台宣佈婚訊：開始人生新篇章
即時體育
4小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
2026-03-02 15:28 HKT
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
2026-03-02 12:17 HKT
酒樓＝長者飯堂？中學生也愛飲茶！Last Day約早茶告別校園 中六生：人生中最青春嘅一件事
酒樓＝長者飯堂？中學生也愛飲茶！Last Day約早茶告別校園 中六生：人生中最青春嘅一件事
飲食
22小時前