西甲│皇家馬德里0:1基達菲 落後榜首巴塞4分 球員已投降

周一西甲獨腳戲，皇家馬德里爆冷主場0:1不敵基達菲，聯賽兩連敗後落後榜首巴塞隆拿4分。消息指銀河艦隊球員賽後於更衣室情緒低落，有人已提早投降，表示今季只餘歐聯冠軍可爭。

皇家馬德里西甲主場0:1不敵基達菲。路透社

由領先2分到落後4分

今場皇馬擁有77%控球率，全場共有18次射門，其中7次命中目標，可是未能轉化成入球之餘，更被基達菲於39分鐘由鋒將馬田沙迪安奴禁區頂抽射掛網，最終輸0:1。連同上輪作客1:2負奧沙辛拿，銀河艦隊由兩輪前在榜首有2分優勢，變成目前落後巴塞隆拿4分居次席，在尚餘12輪前形勢並不樂觀。

皇家馬德里西甲主場0:1不敵基達菲。路透社

皇馬球員：我們只剩歐聯!

西班牙《塞爾電台》報導，有皇馬中人向他們透露球隊更衣室賽後彌漫失落情況，球員們感到非常悲傷，而且充滿無力感，有人更提早投降，認為西甲爭冠已無望。有人指，「我們現在只剩下歐聯了」。

西甲│艾比路亞領皇馬8勝4負 成球隊本世紀第2差教頭 承諾會追返巴塞

皇家馬德里在周一西甲主場0:1不敵基達菲，是教練艾比路亞(Alvaro Arbeloa)接手後各賽事第4場敗仗。這名43歲少帥帶領皇馬只有8勝4負，是銀河艦隊本世紀頭12場比賽中成績第2差的教頭，僅好過只在任14場的路柏泰基，但他矢言會帶隊在餘下12輪聯賽全勝，追回與榜首巴塞隆拿的4分差距。

艾比路亞(Alvaro Arbeloa)接手後領皇馬只有8勝4負。美聯社

接手皇馬只有8勝4負

艾比路亞於1月中接替被炒的阿比阿朗素，成為皇馬教練，可是首仗即在西班牙盃16強作客2:3不敵西乙球隊阿爾巴塞特。這名球員時代踢過利物浦和皇馬的少帥，接手至今帶隊於各賽事出賽12次，只有8勝4和的成績，是銀河艦隊本世紀頭12仗帶領成績第2差的教頭，只比5勝2和5負的路柏泰基好，後者最終僅教了14場就落台，是球隊歷史上在任時間最短的教頭。而前任沙比阿朗素帶隊34場，取得24勝4和6負，場均2.24分，比場均僅得2分的艾比路亞好。

會帶隊在餘下12輪西甲全勝

雖然成績未如理想，但艾比路亞堅稱會率隊追回與榜首巴塞的4分差距：「剩下12輪聯賽，我們沒有其他目標，全力爭取這36分。我們隊裡沒有人會放棄，這是皇馬，會戰鬥到最後一場，我相信我們可以追回這4分差距。」而艾比路亞續指領軍在比賽中進步，是他的責任，所以會為這場失利負責。

西甲│基達菲後衛「復仇」去皇馬後備席慶祝贏波 首循環領紅被雲尼斯奧斯奚落│有片

基達菲周一西甲作客1:0擊敗皇家馬德里後，雙方在賽後發生衝突，沒有出場的客軍守將阿倫尼安(Allan Nyom)走向皇馬後備席，面對其翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)慶祝，引來後者和隊友不滿。尼安此舉大有「復仇」意味，皆因他在今季聯賽首循環對銀河艦隊時，後備上陣38秒極速領紅，當時被後白奚落。

阿倫尼安在完場後，走向皇馬後備席慶祝。影片截圖

阿倫尼安在完場後，走向皇馬後備席慶祝。影片截圖

阿倫尼安向雲尼斯奧斯贈慶

在球證蒙尼斯吹起完場哨聲後，今場坐足90分鐘板凳的基達菲中堅阿倫尼安走向皇馬後備席，向當時路過的雲尼斯奧斯慶祝，將「勝仗」獻給他，立即惹來後者不滿，引來雙方人員對峙，場面一度失控，基達菲教練保拉達斯第一時間安撫雲尼斯奧斯，表示會親自處理事件，皇馬其他沒有進入大軍名單的球員包括艾達米列達奧、魯爾阿辛斯奧和丹尼施巴路斯亦趕到球員通道，平息事件。

首循環38秒領紅曾被奚落

阿倫尼安此舉，有「復仇」意味。這名37歲老將在首循環主場對皇馬時，被教練保拉達斯於76分鐘換入場，替代有黃牌在身的基高費文尼亞，但他僅上陣38秒就與雲尼斯奧斯衝突領紅牌，後者除了奚落他，還走到保拉達斯面前嘲笑其「換人不錯」，尼安對此一直非常不滿，逐在今場賽後出氣。

西甲│傳皇馬更衣室氣氛差 提點隊友會秒變衝突

皇家馬德里於西甲連輸2場，有媒體更爆料指球隊內部氣氛極差，存在深層次的問題。有消息人士指現時皇馬隊內沒有人在比賽失利後，會站出來發聲，皆因球隊有不少人不願意接受批評，早前有大將發話提點隊友，立即變成衝突，所以不再開口。

更衣室存深層次問題

連續2輪西甲落敗，皇家馬德里由原本領先巴塞隆拿2分，到現時落後後者4分，爭冠形勢由主動變被被動。西班牙媒體《西班牙六台》指出更嚴峻的情況，就是球隊更衣室內存在深層次的問題，沒有人在輸波或面對低潮時，站出來提點隊友。有皇馬中人向他們指，隊內有太多不願意接受別人批評的球員，如果有一位球員站出來，那怕只是提點隊友，或指出場上的問題，被提點的人會感覺被冒犯，繼而生氣，甚至立即爆發及吵。

提點隊友立即變衝突

這位消息人士更引述早前的例子：「有一位重量級球員在更衣室發話，試圖指出問題，比如說『我們要這樣做，必須這樣執行戰術』。當說完這句話，衝擊立即爆發，那名被指責的球員即衝口而出『你當自己是甚麼人』，之後變成衝突。那位領袖球員感到挫折，就再沒有人敢開口了。」

基達菲西甲作客1:0擊敗皇家馬德里。法新社

基達菲西甲作客1:0擊敗皇家馬德里。法新社

基達菲西甲作客1:0擊敗皇家馬德里。路透社