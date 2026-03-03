Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲│基達菲後衛「復仇」去皇馬後備席慶祝贏波 首循環領紅被雲尼斯奧斯奚落│有片

足球世界
基達菲周一西甲作客1:0擊敗皇家馬德里後，雙方在賽後發生衝突，沒有出場的客軍守將阿倫尼安(Allan Nyom)走向皇馬後備席，面對其翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)慶祝，引來後者和隊友不滿。尼安此舉大有「復仇」意味，皆因他在今季聯賽首循環對銀河艦隊時，後備上陣38秒極速領紅，當時被後白奚落。

 

阿倫尼安向雲尼斯奧斯贈慶

在球證蒙尼斯吹起完場哨聲後，今場坐足90分鐘板凳的基達菲中堅阿倫尼安走向皇馬後備席，向當時路過的雲尼斯奧斯慶祝，將「勝仗」獻給他，立即惹來後者不滿，引來雙方人員對峙，場面一度失控，基達菲教練保拉達斯第一時間安撫雲尼斯奧斯，表示會親自處理事件，皇馬其他沒有進入大軍名單的球員包括艾達米列達奧、魯爾阿辛斯奧和丹尼施巴路斯亦趕到球員通道，平息事件。

首循環38秒領紅曾被奚落

阿倫尼安此舉，有「復仇」意味。這名37歲老將在首循環主場對皇馬時，被教練保拉達斯於76分鐘換入場，替代有黃牌在身的基高費文尼亞，但他僅上陣38秒就與雲尼斯奧斯衝突領紅牌，後者除了奚落他，還走到保拉達斯面前嘲笑其「換人不錯」，尼安對此一直非常不滿，逐在今場賽後出氣。

