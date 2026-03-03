西甲│艾比路亞領皇馬8勝4負 成球隊本世紀第2差教頭 承諾會追返巴塞

皇家馬德里在周一西甲主場0:1不敵基達菲，是教練艾比路亞(Alvaro Arbeloa)接手後各賽事第4場敗仗。這名43歲少帥帶領皇馬只有8勝4負，是銀河艦隊本世紀頭12場比賽中成績第2差的教頭，僅好過只在任14場的路柏泰基，但他矢言會帶隊在餘下12輪聯賽全勝，追回與榜首巴塞隆拿的4分差距。

艾比路亞(Alvaro Arbeloa)接手後領皇馬只有8勝4負。美聯社

接手皇馬只有8勝4負

艾比路亞於1月中接替被炒的阿比阿朗素，成為皇馬教練，可是首仗即在西班牙盃16強作客2:3不敵西乙球隊阿爾巴塞特。這名球員時代踢過利物浦和皇馬的少帥，接手至今帶隊於各賽事出賽12次，只有8勝4和的成績，是銀河艦隊本世紀頭12仗帶領成績第2差的教頭，只比5勝2和5負的路柏泰基好，後者最終僅教了14場就落台，是球隊歷史上在任時間最短的教頭。而前任沙比阿朗素帶隊34場，取得24勝4和6負，場均2.24分，比場均僅得2分的艾比路亞好。

會帶隊在餘下12輪西甲全勝

雖然成績未如理想，但艾比路亞堅稱會率隊追回與榜首巴塞的4分差距：「剩下12輪聯賽，我們沒有其他目標，全力爭取這36分。我們隊裡沒有人會放棄，這是皇馬，會戰鬥到最後一場，我相信我們可以追回這4分差距。」而艾比路亞續指領軍在比賽中進步，是他的責任，所以會為這場失利負責。

皇家馬德里西甲主場0:1不敵基達菲。法新社

皇家馬德里西甲主場0:1不敵基達菲。路透社

皇家馬德里西甲主場0:1不敵基達菲。路透社