美職聯｜美斯力挽狂瀾 國際邁阿密4:2上演驚天逆轉宿敵奧蘭多城

美職「佛州打吡」大戰中，球王美斯（Lionel Messi）再次展示其力挽狂瀾的本色，個人「梅開二度」並交出一次助攻，帶領國際邁阿密在一度落後兩球的劣勢下，作客以4:2上演驚天逆轉，擊敗宿敵奧蘭多城。

國際邁阿密作客以4:2驚天逆轉擊敗奧蘭多城。法新社

開季首戰不敵FC洛杉磯的國際邁阿密，今仗開局再次陷入困境。主隊奧蘭多城在開賽25分鐘內，便憑藉柏沙歷（Marco Pasalic）和奧赫達（Martin Ojeda）的入球，取得2:0的領先優勢。眼看邁阿密將再吞敗仗，但球隊中場施維迪（Mateo Silvetti）在下半場初段一記25碼外的世界波，為球隊吹響了反擊的號角。

隨後，比賽便完全進入了「美斯時間」。這位38歲的阿根廷球王在第57分鐘，於禁區邊緣左腳勁射破網，攻入其本賽季首個入球，為球隊扳平比分。戰至比賽末段，他更助攻隊友施高維亞（Telasco Segovia）建功，成功反超。完場前，美斯再以一記貼地罰球，為球隊鎖定4:2的勝局。入球後，他更面向場邊做出簽名的手勢慶祝。

賽後，國際邁阿密主帥、美斯的國家隊前隊友馬斯查蘭奴（Javier Mascherano）對其讚不絕口：「他是這項運動史上最好的球員。他是一位領袖，能激勵他人，但他自己有時也需要被激勵。他創造機會的能力無人能及，這就是我們能夠扭轉敗局的原因。」

今仗過後，這位八屆金球獎得主已為其球會及國家隊攻入898球，當中包括為邁阿密上陣90次攻入79球。這場勝利亦是國際邁阿密歷史上，九次作客奧蘭多以來的首次勝利。球隊將在下週六作客挑戰華盛頓聯隊。

美斯已為其球會及國家隊攻入898球。法新社