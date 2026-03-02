足球｜港隊女足杜拜出賽報平安 足總：提供最大協助確保球隊安全並盡快安排返港

近日中東局勢持續緊張，而港隊女足正在阿聯酋杜拜參與Pink Ladies Cup 2026，引起球迷關注和憂心，足總今日發新聞稿指女足已在杜拜入住酒店，目前情況安全穩定，並以職員球員安全為首要考慮，並盡快安排返港事宜。

港隊女足杜拜出賽報平安。足總圖片

港女足杜拜報平安 足總指盡快安排返港事宜

港隊女足2月25日遠赴阿聯酋杜拜參與Pink Ladies Cup 2026，上周六已與加納交手，之後再鬥坦桑尼亞和俄羅斯，原定於3月6日踢完對俄羅斯的比賽後在3月8日返港，但因應中東局勢突變，杜拜因受伊朗報復性空襲下關閉機場，大機會會延誤返港計劃，不少球迷也擔心女足在當地的狀況，足總今日發新聞稿指女足已在杜拜入住酒店，情況暫時安全穩定，而足總已與政府相關部門合作，與球隊取得聯繫了解其在當地的情況，並指：「以職球員安全及福祉為首要考慮，將繼續與相關政府部門保持密切 聯繫，提供最大協助，以確保球隊安全，並盡快協助安排返港事宜。 」

據消息指賽會尚未宣佈取消餘下的賽事，而港隊目前已調整訓練安排，取消外出訓練並在酒店進行操練以策安全，女足將於4號對坦桑尼亞。

