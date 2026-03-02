Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜車路士今季第7張紅牌 羅帥：紀律問題不可接受

足球世界
更新時間：07:00 2026-03-02 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-02 HKT

車路士今晨於英超以1：2不敵阿仙奴，柏度尼圖3分鐘內領兩面黃牌被逐。這已是「藍戰士」今季聯賽收到的第7面紅牌，領隊羅仙尼亞賽後直言，紀律問題已成為球隊前進的最大障礙，若不根治將代價沉重。

柏度尼圖3分鐘內領兩面黃牌被逐。美聯社
柏度尼圖3分鐘內領兩面黃牌被逐。美聯社
柏度尼圖侵犯馬天尼利，領第二面黃牌。美聯社
柏度尼圖侵犯馬天尼利，領第二面黃牌。美聯社
羅帥認為球隊紀律問題不可接受。美聯社
羅帥認為球隊紀律問題不可接受。美聯社

柏度尼圖鬥維拉將缺陣

今仗柏度尼圖在短時間內情緒失控，先因投訴被球證出示黃牌警告，僅3分鐘後再因對馬天尼利作出職業犯規，領第二面黃牌被逐。球隊最終以1：2落敗，賽後以45分排第6。車路士繼上仗對般尼有科芬拿領紅後，連續兩場踢少個。羅仙尼亞對此深表不滿：「柏度尼圖是非常優秀的球員，他在場上能製造很多威脅，但現在我們將在對阿士東維拉的關鍵戰失去他。這不單是柏度的個人問題，我認為整支球隊都必須為場上的決策和紀律負責。」

羅帥：單靠罰款不能解決

車路士本季的紀律極差，羅帥強調這已非單純的懲罰問題：「這不是罰款就能解決的事，而是要找出背後的原因。這關乎場上的集中力。我接手後的首10場比賽本已改善了這問題，但最近兩場又故態復萌。」他續指球隊紀律是深層問題：「我們必須觸及問題的根源。如果能解決這兩大頑疾，我們絕對是爭標勁旅。我會與教練團及球員深入交談，因為這種情況絕不能接受。我們在對強隊時表現不俗，但如果不能根除這些低級錯誤，紀律將會是摧毀我們成績的關鍵。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱傳伊朗前總統內賈德遇襲身亡 美中央司令部指美軍3死5傷︱不斷更新
即時國際
9小時前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
16小時前
01:14
伊朗局勢︱杜拜機場停擺 滯留港人感徬徨 街上無人無車不敢外出：唔知場仗要打幾耐!
社會
15小時前
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
23小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
筍盤推介
13小時前
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
影視圈
12小時前
90年代女星18歲女兒索樣突變 「最美星二代」被指顏值降呢出道觸礁？
90年代女星18歲女兒索樣突變 「最美星二代」被指顏值降呢出道觸礁？
影視圈
10小時前
練馬師蘇偉賢（左）、騎師田泰安（中）以及「昇瀧駒」馬主等26人滯留杜拜。香港賽馬會
伊朗局勢︱馬會26人滯留杜拜 包括「昇瀧駒」馬主、騎師田泰安及練馬師蘇偉賢等
社會
10小時前