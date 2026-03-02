英超｜車路士今季第7張紅牌 羅帥：紀律問題不可接受

車路士今晨於英超以1：2不敵阿仙奴，柏度尼圖3分鐘內領兩面黃牌被逐。這已是「藍戰士」今季聯賽收到的第7面紅牌，領隊羅仙尼亞賽後直言，紀律問題已成為球隊前進的最大障礙，若不根治將代價沉重。

柏度尼圖3分鐘內領兩面黃牌被逐。美聯社

柏度尼圖侵犯馬天尼利，領第二面黃牌。美聯社

羅帥認為球隊紀律問題不可接受。美聯社

柏度尼圖鬥維拉將缺陣

今仗柏度尼圖在短時間內情緒失控，先因投訴被球證出示黃牌警告，僅3分鐘後再因對馬天尼利作出職業犯規，領第二面黃牌被逐。球隊最終以1：2落敗，賽後以45分排第6。車路士繼上仗對般尼有科芬拿領紅後，連續兩場踢少個。羅仙尼亞對此深表不滿：「柏度尼圖是非常優秀的球員，他在場上能製造很多威脅，但現在我們將在對阿士東維拉的關鍵戰失去他。這不單是柏度的個人問題，我認為整支球隊都必須為場上的決策和紀律負責。」

羅帥：單靠罰款不能解決

車路士本季的紀律極差，羅帥強調這已非單純的懲罰問題：「這不是罰款就能解決的事，而是要找出背後的原因。這關乎場上的集中力。我接手後的首10場比賽本已改善了這問題，但最近兩場又故態復萌。」他續指球隊紀律是深層問題：「我們必須觸及問題的根源。如果能解決這兩大頑疾，我們絕對是爭標勁旅。我會與教練團及球員深入交談，因為這種情況絕不能接受。我們在對強隊時表現不俗，但如果不能根除這些低級錯誤，紀律將會是摧毀我們成績的關鍵。」