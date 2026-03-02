Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜熱刺作客1：2不敵富咸 聯賽10場不勝

要為護級而戰的熱刺，今晨作客以1：2不敵富咸，英超10場不勝。在韋斯咸和諾定咸森林今輪均落敗下，熱刺保持排第16位，距離降班區差4分。

熱刺今場於7分鐘失守，被富咸的哈利威爾遜在門前射入破網；此前富咸的魯爾占美尼斯有推人犯規之嫌，但經VAR翻看後，判入球有效。34分鐘，伊禾比禁區外用掃把腳「印」出一記急勁且角度刁鑽的射門，攻門熱刺門將維卡里奧的十指關。熱刺半場以0：2落後。

富咸全取3分。法新社
熱刺為護級而戰。法新社
富咸2：1熱刺。法新社
下半場富咸的攻勢繼續佔優，包括62分鐘史密斯路夫的單刀起腳，被維卡里奧化解。未能再增添紀錄的富咸，到66分鐘失守，李察利臣接應左路傳中頭槌破網。但熱刺最終以1：2落敗，英超10場不勝，賽後以7勝8和13負得29分，續排第16位。富咸則以12勝4和12負得40分，排第9位。

熱刺距離降班區差4分

同樣在護級漩渦的諾定咸森林，則作客以1：2不敵白禮頓，賽後保持落後熱刺兩分排第17位。第18位的韋斯咸，則於早一日以2：5大敗予利物浦，令全失3分的熱刺仍然與降班區保持4分距離。

