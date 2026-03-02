Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜拉耶92分鐘精彩撲救保3分 阿迪達：心跳差點停止

足球世界
更新時間：06:12 2026-03-02 HKT
發佈時間：06:12 2026-03-02 HKT

對阿仙奴來講，每場英超都如決賽般緊張。「兵工廠」一路被曼城從後緊追，1分也不能失；今晨大戰車路士最終以2：1險勝全取3分，功臣之一當數92分鐘貢獻精彩撲求的大衛拉耶。領隊阿迪達形容自己的心情：「我心跳差點停止，是拉耶救了我。」

阿仙奴昨仗憑威廉沙列巴於21分鐘打開紀錄，但上半場補時2分鐘軒卡派爾的烏龍球，令「兵工廠」半場與車路士踢成1：1平手。主隊下半場憑添巴在66分鐘的入球再度領先，加上車路士有柏度尼圖於70分鐘領第二面黃牌被逐，以為勝券在握的阿仙奴，到92分鐘出現驚險一幕。

阿迪達的心情尤如過山車。美聯社
阿迪達的心情尤如過山車。美聯社
拉耶獻出一記關鍵撲救。法新社
拉耶獻出一記關鍵撲救。法新社
車路士到70分鐘踢少個，末段險些扳平。美聯社
車路士到70分鐘踢少個，末段險些扳平。美聯社

加拿祖傳中變射門 拉耶飛撲化解

車路士的阿歷真度加拿祖在左路以右腳傳內彎球，祖奧柏度衝前接應來遲一步，但皮球彈地後直飛遠柱網仔，此時拉耶展現極快反應，飛身將皮球撲走，助阿仙奴力保3分，以2：1破敵。阿仙奴賽後以19勝7和3負得64分續排榜首，以5分領先曼城但踢多場。

阿迪達：已進入爭標心情一段時間

阿迪達賽後談及這記撲救，並形容自己如過山車般的心情：「那是傳中，不是射門，但結果變成一記不可思議的攻門，我看得角度非常清楚。我的心跳差點停止，但大衛的手就在那裏救了我。」對於爭逐英超冠軍，阿迪達表示：「我們進入爭標的心情已有一段時間，那種你需要一直贏、一直取勝的感覺。我們贏了很多仗，但仍然不足以拉開差距，這就是英超的美妙之處。」

