英超｜施斯高近5場入4球 卡域克盛讚「潛能無限」

施斯高近況大勇，當選曼聯2月最佳球員。踏入3月，他的表現繼續搶眼，昨晚鬥水晶宮一役再次成為贏波功臣。卡域克賽後盛讚愛將「潛能無限」。

與上半季的低迷相比，施斯高近幾周的表現判若兩人。卡域克分析原因時表示：「建立關係與信任，對幫助球員及球隊至關重要。這全賴施斯高自身的付出，他始終保持正面，非常清楚自己需要改進的地方。他具備強大的身體質素，極具威脅。」

梳爾和麥佳亞今仗均抱恙。法新社

卡域克盛讚施斯高。美聯社

梳爾24分鐘退下火線。美聯社

「適應需時被外界忽視」

卡域克非常滿意愛將今場的表現：「我絕對為施斯高感到高興。這從來不是極大難題，他正發揮影響力，並持續進步。」他又認為球員加盟開初經歷適應期，理解球會文化與作賽的意義，這種心理調整會被外界忽視，「他非常渴望交出好表現，態度認真，與他合作我很享受。他今仗正選上陣，入球精彩絕倫，為球隊貢獻良多」。

梳爾、麥佳亞因病退下火線

曼聯下一場將於周中快車作客紐卡素，前線兵源穩定，但後防出現傷兵。除了昨仗無法列陣的利辛度馬天尼斯和迪歷特，勞基梳爾昨晚於24分鐘退下火線，麥佳亞亦於88分鐘被換走。卡域克賽後透露兩人是生病影響狀態，而非受傷，「希望他們可以早日康復」。