英超｜施斯高再做功臣 曼聯反勝水晶宮 近3年來首升第三

曼聯自2023年5月以來，自次升上英超第三位。「紅魔」昨晚主場迎戰水晶宮，先落後下有施斯高再做英雄，以2：1反勝水晶宮升「三哥」。

曼聯今場開賽4分鐘便失守，水晶宮一次左路角球攻勢，麥辛斯拿確斯在小禁區外，頂出一記角度刁鑽的頭槌，曼聯門將辛尼拉文斯只能望着皮球飛向遠柱網仔。主隊上半場較有威脅的攻勢，來自43分鐘一次左路罰球，卡斯米路接應無人看管下頂斜。曼聯半場落後0：1。

拿確斯拉跌根夏，輸12嗎兼被逐。法新社

拿確斯被逐，成為今場轉捩點。美聯社

施斯高為曼聯奠定勝局。法新社

施斯高再做贏波功臣。美聯社

拿確斯輸12碼兼被逐

56分鐘出現今場的轉捩點。根夏接應直線轉身跑，有機會單刀下被拿確斯從後拉跌，球證直指12碼；他親身到場邊翻看VAR後，更請拿確斯「食全餐」，紅牌將對方趕出場。12碼由般奴費南迪斯操刀中鵠，曼聯扳平1：1。65分鐘，B費今場貢獻助攻，傳中予狀態大勇的施斯高頂入。

最終曼聯以2：1反勝水晶宮，賽後以14勝9和5負得51分，力壓阿士東維拉升上第3位；紅魔對上一次排第3已經是2023年5月的事。水晶宮則以9勝8和11負得35分，排第14位。