英超｜阿仙奴兩次角球入波 2:1擊敗末段十人應戰車路士
更新時間：03:09 2026-03-02 HKT
周日英超倫敦打吡阿仙奴對車路士，阿仙奴憑藉兩次角球戰術，由威廉沙列巴(William Saliba)先開紀錄和祖利安添巴(Jurrien Timber)奠定勝局，主場以2:1擊敗車路士全取3分，於聯賽榜續居榜首，仍領先少打一場排第二的曼城5分。
半場打成1:1
上半場20分鐘，阿仙奴右路開出角球，加比爾馬加希斯遠柱頭槌頂回中路，隊友威廉沙列巴門前加一頭頂中對方守將彈入網，為阿仙奴先開紀錄。
柏度尼圖紅牌被逐
完半場前，輪到車路士一次左路角殏傳中，阿仙奴後衛軒沙派爾前柱解圍頭槌擺烏龍，車路士扳平1:1原上半場。
換邊後，阿仙奴於66分鐘再次憑角球取得入球，後衞添巴接應迪格蘭賴斯左路角球，門前頭槌破網，阿仙奴再度領先2:1。
落後的車路士70分鐘，再有柏度尼圖兩黃一紅被逐離場，十人應戰之下返魂無術，阿仙奴最終勝2:1。
