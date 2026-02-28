港超聯｜東方慘食詐胡 東方1:1賽和理文

「中銀人壽香港超級聯賽」今日（28日）晚於旺角大球場爆發「藍黃大戰」，由東方硬撼理文。這場雨戰充滿戲劇性，東方雖有洛迪古斯閃電開紀錄，但理文憑幸運球扳平，加上東方前鋒大久保優尾段入球被判越位「食詐胡」，最終雙方在爭議聲中以1:1握手言和。

受天雨影響，旺角場氣溫驟降且場地濕滑，卻無阻東方迅速入局。開賽僅5分鐘，洛迪古斯於門前把握機會快射得手，助東方閃電領先1:0。落後的理文隨即展開反撲，惟受制於濕滑草地，球員頻頻滑倒，多次攻勢亦未能轉化為入球，東方半場帶著一球優勢回更衣室。

易邊再戰，理文加強攻勢終見成效。49分鐘，基高里於禁區外長傳，東方門將沙比路出迎未能接實，皮球意外溜入網窩。儘管沙比路即時向球證投訴被侵犯在先，惟球證維持入球有效原判，理文幸運追成1:1回到同一起跑線。

戰況隨後陷入膠著，理文雖將戰火壓制在東方半場，但前鋒巴科爾屢誤戎機。比賽尾段爭議不斷，70分鐘，東方大久保優呈單刀之勢，在兩名理文守將力壓下於禁區內倒地，球證未有表示。戰至80分鐘，大久保優再一次把握良機送球入網，正當東方將帥慶祝之際，邊線裁判卻舉旗示意越位在先，入球無效。東方球員激烈投訴無果，最終這場充滿話題的激戰以1:1和氣收場，雙方各得1分。