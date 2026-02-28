曼聯｜拉舒福特自願大幅減薪 巴塞決定啟動買斷條款簽約三年

據西班牙媒體《SPORT》報導，巴塞隆拿雖然向曼聯壓價失敗，仍然決定啟動外借前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）的買斷條款，將其正式收歸旗下。為了促成這宗轉會，拉舒福特本人更作出重大讓步，同意接受大幅減薪4成，以一份為期三年的新合約，長留魯營。

這位28歲的英格蘭國腳自去年夏天因在曼聯失寵，被外借至西甲後，表現重獲新生，在各項賽事34次上陣中，貢獻了10個入球及13次助攻的亮麗數據，成功說服了巴塞管理層。而拉舒福特本人亦在西班牙過得相當愉快，早前已承認希望在賽季結束後繼續留效。

自願減薪4成

據悉，巴塞將支付租借合約中訂明的2600萬鎊(約2億7400萬港元)買斷費用。報導指，雖然巴塞一度嘗試向曼聯壓價，但遭到紅魔方面拒絕，認為此價格對一名當打國腳而言已屬合理。為了能順利加盟，拉舒福特同意將其周薪由現時的31.5萬鎊(約330萬港元)，大幅削減至約19萬鎊(約200萬港元)，以配合巴塞隆拿因應財政公平條例而設的薪酬架構。

有望在巴塞首奪聯賽錦標

拉舒福特和巴塞隆拿目前在西甲聯賽中，以一分優勢力壓宿敵皇家馬德里，高踞榜首。若能最終奪冠，這將是這位曼聯青訓產品職業生涯中首個聯賽冠軍。此前，他曾為曼聯贏得足總盃、兩次聯賽盃及歐霸盃冠軍。