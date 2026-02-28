Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│拉舒福特回歸曼聯？ 前紅魔名將：仲係懶散就唔好返來﹗

足球世界
更新時間：09:00 2026-02-28 HKT
發佈時間：09:00 2026-02-28 HKT

巴塞隆拿至今仍未確定會否買斷借將拉舒福特(Marcus Rashford)，後者有一定機會在借用期滿後回歸曼聯。對於是否歡迎這名青訓星將重投，曾效力紅魔的沙柏 (Lee Sharpe)矢言如果他每場都付出百分百的努力，會立即同時他歸來，但若似之前繼續懶散，就不要回來。

沙柏：懶散就唔好返來﹗

前曼聯左閘沙柏被問列是否歡迎拉舒福特回歸，他首先指自己非常喜歡觀看狀態正好的後者踢球，當他全力以赴時非常厲害，「如果他願意回歸，找回昔日的自己，每場比賽都付出100%努力，我會立即同意讓他回來。」然而拉舒福特去季效力紅魔時態度懶散，經常在場上散步，並與時任主帥魯賓艾摩廉鬧翻，其態度被曼聯球迷批評。

欣賞100%投入的拉舒福特

沙柏指如果這名英格蘭鋒將沒有改變，就不要回來：「拉舒福特回來後，還是像離隊前那樣懶散，態度敷衍，那麼我不想他回來。曼聯養不起這樣的球員。他可否激勵自己？要取決於他的內心想法和追求。」

