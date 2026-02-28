Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼聯10輪不敗艾摩廉有無功勞？ 達洛治：佢提高球隊標準﹗

足球世界
曼聯目前於英超10輪不敗，這10場橫跨上任主教練魯賓艾摩廉(Ruben Amorim)、暫代教頭費查(Darren Fletcher)和看守主帥卡域克(Michael Carrick)。艾摩廉一直被外界咎病，但紅魔右閘達洛治指前者在連續不敗走勢中發揮了重要作用，他提高了球隊的標準，令到大家都充滿活力返工。

讚艾摩廉提高球隊標準

由去年12月27日英超主場1:0贏紐卡素開始，曼聯就進入聯賽10場不敗之旅，頭3場1勝2和由前任主教練魯賓艾摩廉領軍取得；第4場作客2:2和般尼就由暫代教頭費查帶領；之後6場的5勝1和由看守主帥卡域克率領。紅魔右閘達洛治近日接受《天空體育》訪問，表示備受批評的艾摩廉在不敗走勢中發揮了重要作用：「我真的這樣認為，艾摩廉確實在我們這段不敗之旅中，起到非常重要的作用。他對我們的要求很高，聽起來很簡單，但要在比賽之後第二天，或接下來的幾天都要嬤!留力，就不容易。」

不敗過程中發揮關鍵作用

達洛治續指艾摩廉令他們充滿活力止班，每天都努力做到更好。當然這名葡萄牙右閘亦大讚現任看守主帥卡域克，認為他真正了解曼聯這家球智，真正知道球員們將面對怎樣的比賽，並知道該說甚麼。而且他總是非常冷靜，告誡球員贏波後不要得意忘形。

