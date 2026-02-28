Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周末睇波手冊｜曼聯鬥水晶宮望再開連勝之路 阿仙奴劍指直取車路士擴大積分榜分差（附焦點直播表）

歐賽戰線暫時告一段落，周末重返各大聯賽，英超周日曼聯主場迎戰水晶宮，盼延續好氣勢保持不敗之餘再打開連勝之路。而尾場更上演「倫敦打吡」，由阿仙奴主場對車路士，兵工廠今就力爭直取藍獅全取3分，以確保英超榜首之位。

曼聯望延續氣勢保不敗

曼聯周日休息接近一周後主場迎戰水晶宮，紅魔最近由卡歷克(Michael Carrick)接掌兵符後氣勢如虹，在先後擊敗曼城和阿仙奴下近6戰保持不敗，除了非洲兵回歸和般奴費蘭迪斯狀態大勇外，不得不提是今夏加盟的施斯高(Benjamin Sesko)最近同樣腳風相當順，近7戰上陣已攻入6球，最近2場對愛華頓和韋斯咸都以後備上陣成救世主，今戰在充分休息後鬥剛完成歐賽賽程的水晶宮，有望再下一城保不敗之外，更有機會再衝擊連勝。

「倫敦打吡」阿仙奴望直取車仔保榜首

阿仙奴最近在聯賽內表現未如理想，對上賓福特和狼隊都先後打和失分，反觀勁敵曼城近5戰收4勝1和，積分榜上已將分差收窄至僅5分，周末尾場「倫敦打吡」兵工廠對上車路士必望全取3分確保榜首之位，而2隊今季有3次碰頭機會，阿仙奴錄得2勝1和可見亦有不少優勢。另一邊箱曼城周六深夜亦會對上列斯聯，藍月必然望能延續好腳風，進一步收窄與榜首的差距。

 

本周末精選直播賽事

周六

開賽時間(香港時間)    賽事    對賽    直播

晚上11:00      英超    利物浦 對 韋斯咸    Now621台 

晚上11:00      英超    紐卡素 對 愛華頓    Now622台

晚上11:15    西甲    巴塞隆拿 對 維拉利爾    Now632台

深夜1:00    意甲    維羅納 對 拿玻里    Now638台

深夜1:30    英超    列斯聯 對 曼城    Now621台 

深夜1:30    德甲    多蒙特 對 拜仁慕尼黑    Now639台 

深夜3:45    意甲    國際米蘭 對 熱拿亞    Now638台 

深夜4:00    西甲    奧維多 對 馬德里體育會    Now632台 

深夜4:05    法甲    勒哈弗爾 對 巴黎聖日耳門    Now643台

周日

開賽時間(香港時間)    賽事    對賽    直播

晚上7:30      意甲    克雷莫納 對 AC米蘭    Now632台

晚上10:00      英超    曼聯 對 水晶宮    Now621台

晚上10:00      英超    白禮頓 對 諾定咸森林    Now623台

晚上10:00      英超    富咸 對 熱刺    Now622台

晚上11:00      英超    曼城 對 狼隊    Now621台

深夜0:30     英超    阿仙奴 對 車路士    Now621台

深夜3:45     意甲    羅馬 對 祖雲達斯    Now638台

