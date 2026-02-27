Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲│基沙文與馬體會達成原則性協議 將自由身加盟美職奧蘭多城

足球世界
更新時間：18:38 2026-02-27 HKT
發佈時間：18:38 2026-02-27 HKT

法國媒體《隊報》周四報導，基沙文(Antoine Griezmann)與馬德里體育會已達成原則性協議，將會提早完結合約離開，再以自由身加盟美職奧蘭多城。知情人士透露，這名34歲法國前鋒將會在3月7日主場對皇家蘇斯達的西甲告別，接受球迷的歡呼，客軍更是他踏入西班牙球壇的首支球會，令其終極戰更別具意義。

基沙文95%投奧蘭多城

知情人士向法國《隊報》透露，基沙文與馬體會的「愛情故事」接近尾聲，目前有95%機會加盟奧蘭多城。消息指牀單軍團原本希望這位法國鋒將到季尾才離開，但由於此子嚮往登陸美職聯，加上雙方在去年6月簽約一份2年新約時，基沙文與球會高層達成一項原則性協議，允許只要支付一筆金額極低的違約金，就可以隨時離開球會。

料3月7日對舊會皇蘇告別

為了感謝這位隊史射手王(210球)，馬體會正着手處理其離隊事宜，正考慮最佳方案和時機。而基沙文的團隊就建議，在3月7日第27輪西甲主場對皇家蘇斯達告別，一來他可以在馬體會主場球迷面前謝幕，其次皇蘇是他登陸西班牙球壇的首支球會，兩隊交手的比賽正是最完美的結局。

