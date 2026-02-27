歐霸│里爾淘汰貝爾格萊德紅星入16強 基奧特入波又破紀錄

周四歐霸淘汰圈附加賽次回合，法甲里爾作客貝爾格萊德紅星在法定時間贏1:0，合計和1:1需加時決勝負，他們於加時再入一球贏2:0，總比數勝2:1驚險過關。為里爾先開紀錄的球員，就是長青中鋒基奧特(Olivier Giroud)，此子以39歲149日之齡，成為歐霸淘汰賽史上最年長入球球員。

基奧特頭槌先開紀錄

首回合主場輸0:1的里爾，今場造訪塞爾維亞背水一戰，開賽4分鐘就憑基奧特頭槌建功領先，並維持比數至法定時間完，合計賽和1:1，需加時分勝負。里爾於加時上半場由後備入替的守將尼敦尼葛射入，最終贏2:0，總比數險勝2:1，成功躋身16強。

打破歐霸淘汰賽最年老入球紀錄

而基奧特改寫歐霸歷史，以39歲149日成為此賽淘汰賽最年老入球球員，舊紀錄由現效力德乙史浩克04的波斯尼亞中鋒迪斯高保持，後者之前於38歲333日在歐霸淘汰賽士哥。