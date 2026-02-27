Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

足球｜全球首個足球潮流文化品牌 Play Bonito登陸香港 特設已故球星迪奧高祖達紀念專區

足球世界
更新時間：12:59 2026-02-27 HKT
發佈時間：12:59 2026-02-27 HKT

由 Asia Partners IFBD Limited（Asia Partners）打造的全球足球潮流文化品牌 Play Bonito ，26日宣佈全球首間品牌概念店正式登陸香港銅鑼灣時代廣場，將運動、文化與娛樂創新融合，成為全球首個以國際足球巨星轉化為原創生活角色收藏系列，透過收藏品及互動體驗，成為全球最新的足球文化地標。

全球首個足球潮流文化品牌 Play Bonito登陸香港。公關圖片
全球首個足球潮流文化品牌 Play Bonito登陸香港。公關圖片

Play Bonito匯聚各大球會的世界級球星，組成虛擬球隊「Football Wall of Fame」，共同體現超越競技、連結全球的足球文化精神，將足球提升至生活時尚、潮流文化及社群的多元層面，重新定義球迷參與足球文化的方式。 首發陣容雲集跨世代、風格多元的國際球壇巨星，包括域天拿（Vitinha）、占士洛迪古斯 （James Rodríguez）、艾坦娜邦瑪蒂（Aitana Bonmatí）、祖奧菲歷斯（João Félix）、比比 （Pepe）、貝拿度施華（Bernardo Silva）、祖奧尼維斯（João Neves）、達雲紐尼斯（Darwin Núñez）、琪卡．納扎雷特（Kika Nazareth）、巴高拿（Bradley Barcola）、巴迪（Alejandro Balde）、約賀（Leny Yoro）等，並由摩連奴（José Mourinho）擔任教練。

現場亦設有祖達紀念專區，特設由利物浦官方提供的祖達親簽球衣。公關圖片
現場亦設有祖達紀念專區，特設由利物浦官方提供的祖達親簽球衣。公關圖片
香港利物浦官方球迷會向露迪卡度素送上紀念禮物,向這位前利物浦前鋒致以真摯敬意。公關圖片
香港利物浦官方球迷會向露迪卡度素送上紀念禮物,向這位前利物浦前鋒致以真摯敬意。公關圖片

品牌同時向已故球星迪奧高祖達（Diogo Jota）致敬，其家人選擇延續他在 Play Bonito的參與，紀念他對足球文化的貢獻，現場亦設有祖達紀念專區，並特設由利物浦官方提供的祖達親簽球衣，而祖達遺孀露迪卡度素（Rute Cardoso）亦有代表祖達出席開幕典禮並致意。

Asia Partners 主席 Filipe Gonçalves 表示：「Play Bonito不只是一個品牌，更代表新世代球迷體驗足球文化的新方式，讓足球融入生活每個角落。首間概念店選址香港，象徵連繫東西方文化的新里程，也是全球足球潮流 IP 的起點。未來我們將透過品牌概念店、數碼平台和跨界合作持續發展。」 
 

