西乙｜C朗晉身班主之列　收購艾美利亞四分一股份

葡萄牙球王C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在足球場外的商業版圖再擴張。代表這位球星的顧問公司 Brunswick Group 今日（27日）證實，C朗已收購了西班牙乙組聯賽球會艾美利亞（UD Almería）的股份，正式成為球會班主之一。

據聲明透露，現年 41 歲、目前效力沙特阿拉伯球隊艾納斯（Al-Nassr）的C朗，透過旗下的 CR7 Sports Investments 子公司，購入了艾美利亞 25% 的股份。雖然具體金額未有公開，但此舉標誌著這位五屆金球獎得主正式涉足球會管理層。

C朗在聲明中表示：「在球場以外為足球作出貢獻，一直是我長久以來的抱負。艾美利亞是一支根基深厚的西班牙球會，且極具增長潛力。」

沙特財團背景深厚

艾美利亞近年與沙特阿拉伯關係密切，過去六年間一直由沙特資金掌控。現任班主兼主席 Mohamed Al-Khereiji 於 2025 年夏天，從 Turki Al Alsheikh 手中收購了這家球會。

對於C朗入股，Al-Khereiji 表示歡迎：「我們非常高興C朗選擇投資我們的球會。他非常熟悉西班牙聯賽，並且深明我們在球隊建設及青訓發展上的潛力。」

艾美利亞曾在 2023-24 球季於西甲角逐，目前在西乙聯賽排名第三，正爭取重返頂級聯賽。球會方面暫未回應有關交易細節的查詢。

曾傳收購曼聯 情定西班牙球隊

C朗對西班牙球壇並不陌生，早於2009年離開成名地曼聯後，便加盟豪門皇家馬德里長達9年；在2018年轉戰意甲祖雲達斯前，他為「銀河艦隊」上陣292場攻入311球。