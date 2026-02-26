足球│高普於紅牛集團發展不似預期 有意今夏離職 或重返教練崗位

前利物浦領隊高普（Jurgen Klopp）去年初風光加盟紅牛集團，出任全球足球主管，原意是為集團旗下多支球隊注入成功基因。然而事隔僅一年多，雙方合作發展不似預期。據歐洲媒體《薩爾茨堡新聞報》獨家消息，由於系內球隊戰績未如理想，加上高普本人亦萌生去意，這位58歲德國教頭或在今夏提前「分手」，有機會重返綠茵場邊執起教鞭，再掀球壇風雲。

宏圖未展 雄心受挫

去年1月，高普正式接掌紅牛足球王國，外界期望他能複製師兄蘭歷克（Ralf Rangnick）的成功，將RB萊比錫、薩爾斯堡、列斯聯等球隊，捏合成一個王者團隊。可惜現實與理想往往存在落差，除薩爾斯堡尚有爭標希望外，其餘球隊表現未如理想，RB萊比錫面臨再度失落歐聯資格的危機，而列斯聯與巴黎FC都要為護級掙扎，集團的足球版圖處處亮起紅燈。

消息指，即使有高普坐鎮，紅牛體系至今仍未建立出一套鮮明的統一戰術理念，其金漆招牌亦未能如預期般吸引頂級年輕天才來投。紅牛管理層與高普本人均對現狀大感失望，承認合作未達預期效果，令雙方和平分手的可能性驟增。

教練崗位更具吸引力

據悉，一旦高普在今夏表達重返教練崗位的意願，紅牛高層將不會設置任何障礙。目前，兩大帥位被視為其最有可能的落腳點：一是剛剛換帥的西甲班霸皇家馬德里，二是正在積極備戰世界盃的德國國家隊。如高普真的離開，紅牛方面亦早有準備。報道指今夏離開水晶宮的奧地利籍教頭加斯拿（Oliver Glasner），將會接替高普做全球足球主管。這位51歲教練曾擔任薩爾斯堡的助教，熟悉紅牛體系運作，若未來數月未有頂級球會向他招手，他將隨時準備好接過這個極具挑戰性的職位，為紅牛的足球霸業重新掌舵。