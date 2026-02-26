美職│美斯後悔兒時無學英文 叫仔仔要好好讀書

阿根廷球星美斯(Lionel Messi)近日在訪問中表示，非常後悔小時候沒有好好學習英文，到長大後遇到一些重要人物，想和他們聊天、交談時，卻發現受語言限制，覺得自己很蠢。這名育有3子的星將指，現時會叫仔仔好好讀帕，接受良好的教育，不要像自己當年那樣。

後悔無學英文 而家覺得無知

美斯近日接受網上節目《Miro de Atras》的訪問，大談自己的經歷和人生觀等，當中提到自己童年時讀書成績很差，於阿根廷讀到8年級(即香港中一)，經常遲到無心向學。之後到了巴塞隆拿，他在巴塞青訓營拉馬西亞受訓，與其他青年軍成員一起讀書，但就沒有好好學習英文，他指這是他人生最後悔的其中一件事：「我小時候沒有學英語，這是我非常後悔的事。後來我遇到一些重要人物，想和他們聊天、交流，卻發現自己表達受限，會覺得很無知，亦慨嘆自己很蠢，童年浪費了很多時間。」

希望3名兒子接受良好教育

不過這名38歲阿根廷巨星指足球都可教育下一代，足球可以帶來價值觀，並認識很多地方、很多國家，擴闊視野。而美斯始終認為讀書最重要，所以寄語3名兒子：「我對孩子們說，要好好讀書，要接受良好的教育。叫他們好好珍惜眼前，努力裝備自己。」