Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美職│美斯後悔兒時無學英文 叫仔仔要好好讀書

足球世界
更新時間：15:18 2026-02-26 HKT
發佈時間：15:18 2026-02-26 HKT

阿根廷球星美斯(Lionel Messi)近日在訪問中表示，非常後悔小時候沒有好好學習英文，到長大後遇到一些重要人物，想和他們聊天、交談時，卻發現受語言限制，覺得自己很蠢。這名育有3子的星將指，現時會叫仔仔好好讀帕，接受良好的教育，不要像自己當年那樣。

後悔無學英文 而家覺得無知

美斯近日接受網上節目《Miro de Atras》的訪問，大談自己的經歷和人生觀等，當中提到自己童年時讀書成績很差，於阿根廷讀到8年級(即香港中一)，經常遲到無心向學。之後到了巴塞隆拿，他在巴塞青訓營拉馬西亞受訓，與其他青年軍成員一起讀書，但就沒有好好學習英文，他指這是他人生最後悔的其中一件事：「我小時候沒有學英語，這是我非常後悔的事。後來我遇到一些重要人物，想和他們聊天、交流，卻發現自己表達受限，會覺得很無知，亦慨嘆自己很蠢，童年浪費了很多時間。」

希望3名兒子接受良好教育

不過這名38歲阿根廷巨星指足球都可教育下一代，足球可以帶來價值觀，並認識很多地方、很多國家，擴闊視野。而美斯始終認為讀書最重要，所以寄語3名兒子：「我對孩子們說，要好好讀書，要接受良好的教育。叫他們好好珍惜眼前，努力裝備自己。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
20小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
22小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
6小時前
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
即時國際
18小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
21小時前
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
天氣潮濕穀牛出沒注意！白米布滿穀牛還能吃嗎？專家教4招驅除/預防「蛀米大蟲」
食用安全
2026-02-25 12:41 HKT
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
2026-02-25 13:42 HKT
佳宝超市開年第一擊！一連10日全線分店8折優惠 油鹽米/急凍食品/飲品都有折
佳宝超市開年第一擊！一連10日全線分店8折優惠 油鹽米/急凍食品/飲品都有折
生活百科
22小時前