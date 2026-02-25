Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯│國際米蘭今季歐聯50%輸波 教練捷禾：的確唔夠競爭力﹗

足球世界
更新時間：17:52 2026-02-25 HKT
發佈時間：17:52 2026-02-25 HKT

國際米蘭在歐聯淘汰圈附加賽被挪威球隊波杜基林特雙殺，連同聯賽階段5勝3負的成績，今屆10場僅得5勝5負，落敗率達到50%。這支過去3屆歐聯兩入決賽的意甲豪門，其實力在歐洲賽場已非頂級，教練捷禾亦承認球隊於歐聯的確不夠競爭力。

教練捷禾亦承認球隊於歐聯的確不夠競爭力。法新社
教練捷禾亦承認球隊於歐聯的確不夠競爭力。法新社
國際米蘭今屆10場僅得5勝5負，落敗率達到50%。法新社
國際米蘭今屆10場僅得5勝5負，落敗率達到50%。法新社

今季歐聯5勝5負

上周歐聯淘汰圈附加賽首回合，國米造訪挪威輸1:3，今場精銳盡出希望收復失地，可以下半場連失2球，就算中堅巴斯東尼末段建功追近，最終仍輸1:2，合計負2:5意外出局。該隊在今季歐聯聯賽階段頭4場全勝，可是之後4輪僅1勝3負，跌出前8位要踢附加賽，如今更被波杜基林特雙殺，10場只有5勝5負，落敗率達到50%。

捷禾：在歐聯沒有競爭力﹗

藍黑軍團過去3季歐聯2次躋身決賽，如今連16強都入唔到，教練捷禾坦承：「對手現配得上晉級，我們要向他們表達祝賀。我們在歐聯的確未能展示出足夠的競爭力，大家都知道歐聯水平很高，如果你把握機會能力不足，對手在你第一次失誤時就會懲罰你。」

