歐聯│紐卡素成功晉級 6支英超隊打入16強創歷史

今季參加歐聯的6支英超球隊，有5支直入16強，餘下一支紐卡素需出戰淘汰圈附加賽。喜鵲周二於次回合主場3:2挫卡拉巴克，兩回合計大勝9:3，與阿仙奴、利物浦、熱刺、曼城和車路士會師16強。而英超共6隊來到16強亦改寫歷史，令歐聯首次有6支來自同一聯賽隊伍一起於16強出現，全方位展現英超盛世。

紐卡素兩回合計大勝9:3

在歐聯聯賽階段以12名轉戰淘汰圈附加賽的紐卡素，上周首回合遠征阿塞拜彊先以6:0大勝卡拉巴克，今場次回合開賽僅6分鐘就憑中場辛度東拿利和祖連頓各入一球，進一步擴大優勢。喜鵲換邊後的表現雖然走樣，被敵將杜蘭和查費古利夫各入一球，幸好中堅保治文亦助攻得手建功，最終贏3:2，兩回合計大勝9:3，強勢晉級。

紐卡素順利過關，領隊艾迪賀維喜言：「晉級歐聯淘汰賽，是我們在賽季初的目標。我們討論了很多，大家都覺得以現在的球員陣容，可以做到這一點，結果真的成功。能夠來到這個階段，肯定會激動人心，我們很享受接受各種不同的挑戰。

紐卡素3:2勝卡拉巴克。法新社

英超6隊齊入16強創歷史

而連同在聯賽階段排前8位的阿仙奴、利物浦、熱刺、車路士和曼城，6支參賽的英超球隊全部躋身16強，令歐聯首次出現16強中有6支來自同一聯賽的球隊，展現英超盛世。6隊在今屆歐聯合共踢了50場比賽，取得35勝6和9負的亮麗成績，勝出率達到70%，不敗率更提升到82%，全方位輾壓歐洲其餘各大聯賽。

6隊歐聯勝率達到70%

歐聯16強抽籤將於周五舉行，紐卡素的對手將會是車路士或巴塞隆拿，艾迪賀維指無論那一對都很期待：「歐聯淘汰賽是另一種挑戰，我們將與頂級球隊展開列強之間的較量，所以十分期待。我們對過巴塞隆拿，球員們都很享受。同時我們對車路士亦踢得不錯，所以任何一隊都沒有問題。」