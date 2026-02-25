Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯│贊斯侯基對4大豪門都有入波 成波杜基林特爆冷入淘汰賽功臣

足球世界
更新時間：14:36 2026-02-25 HKT
發佈時間：14:36 2026-02-25 HKT

波杜基林特在周二歐聯淘汰圈附加賽次回合作客2:1擊敗國際米蘭，兩回合計勝5:2，爆冷躋身16強。這支挪威小球會踢出驚喜，全靠出色的進攻火力，今屆10場歐聯共入19球，只有一場未能士哥，當中10號仔贊斯侯基(Jens Hauge)更是關鍵人物，對熱刺、多蒙特、曼城和國米四大豪門，都有入球進帳。

贊斯侯基(Jens Hauge)對熱刺、多蒙特、曼城和國米，都有入球進帳。路透社
贊斯侯基(Jens Hauge)對熱刺、多蒙特、曼城和國米，都有入球進帳。路透社

波杜基林特10場歐聯僅1仗無入球

波杜基林特於歐聯聯賽階段慢熱，頭6輪僅得3和3負，到最後兩輪連贏曼城和馬德里體育會才取得附加賽席位，但其攻力一直不俗，8輪入14球。到附加賽兩回合對國際米蘭，先在主場贏3:1，今場作客亦以2:0勝出，2仗共入5球進一步展開強大的進攻火力。

贊斯侯基(Jens Hauge)對熱刺、多蒙特、曼城和國米，都有入球進帳。路透社
贊斯侯基(Jens Hauge)對熱刺、多蒙特、曼城和國米，都有入球進帳。路透社

贊斯侯基對4大豪門都有士哥

而左翼、10號仔贊斯侯基，就是球隊躋身16強的功臣。他在10場歐聯賽共有6入球、1助天，更難得是悉數在買大聯賽的豪門球隊身上取得，包括主場2:2和熱刺時梅開二度；2:2作客和多蒙特入1球；地頭3:1勝曼城亦有1球進帳；附加賽兩回合鬥國米各入一球，今場次回合還有1次助攻，非常厲害。

這名26歲挪威鋒將矢言：「我們取得無與論比的成就，我為我的團隊、教練組、醫療團隊感到無比自豪。我們上季在歐霸累積豐富的經驗，知道今場只要將比數保持0:0，就會出現空檔，利用反擊去懲罰他們，而我們亦做到了。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
5小時前
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
01:46
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
政情
2小時前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
7小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
02:38
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
1小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
22小時前
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
飲食
21小時前
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
2026-02-23 19:00 HKT
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
2026-02-24 14:31 HKT
從萬呎大屋搬大圍200呎蝸居 港漂嘆內地中產「啥也不是」 決心奮鬥上車｜租盤Million
從萬呎大屋搬大圍200呎蝸居 港漂嘆內地中產「啥也不是」 決心奮鬥上車｜租盤Million
樓市動向
9小時前