歐聯│贊斯侯基對4大豪門都有入波 成波杜基林特爆冷入淘汰賽功臣

波杜基林特在周二歐聯淘汰圈附加賽次回合作客2:1擊敗國際米蘭，兩回合計勝5:2，爆冷躋身16強。這支挪威小球會踢出驚喜，全靠出色的進攻火力，今屆10場歐聯共入19球，只有一場未能士哥，當中10號仔贊斯侯基(Jens Hauge)更是關鍵人物，對熱刺、多蒙特、曼城和國米四大豪門，都有入球進帳。

波杜基林特10場歐聯僅1仗無入球

波杜基林特於歐聯聯賽階段慢熱，頭6輪僅得3和3負，到最後兩輪連贏曼城和馬德里體育會才取得附加賽席位，但其攻力一直不俗，8輪入14球。到附加賽兩回合對國際米蘭，先在主場贏3:1，今場作客亦以2:0勝出，2仗共入5球進一步展開強大的進攻火力。

贊斯侯基對4大豪門都有士哥

而左翼、10號仔贊斯侯基，就是球隊躋身16強的功臣。他在10場歐聯賽共有6入球、1助天，更難得是悉數在買大聯賽的豪門球隊身上取得，包括主場2:2和熱刺時梅開二度；2:2作客和多蒙特入1球；地頭3:1勝曼城亦有1球進帳；附加賽兩回合鬥國米各入一球，今場次回合還有1次助攻，非常厲害。

這名26歲挪威鋒將矢言：「我們取得無與論比的成就，我為我的團隊、教練組、醫療團隊感到無比自豪。我們上季在歐霸累積豐富的經驗，知道今場只要將比數保持0:0，就會出現空檔，利用反擊去懲罰他們，而我們亦做到了。」