FIFA世界盃2026｜Now TV奪獨家播映權 播足104場 ViuTV免費播揭幕戰及決賽

Now TV今日宣布成功奪得今年FIFA世界盃決賽周香港獨家播映權，將會轉播今屆世界盃全部比賽，同時ViuTV將會免費播放揭幕戰和決賽。

Now TV將會獨家直播2026FIFA世界盃的全部比賽。NowTV IG圖片

今屆世界盃規模為歷屆之冠，根據公佈，Now TV將直播全數104場激戰；免費電視ViuTV亦會播放精選賽事，包括免費直播香港時間6月12日由墨西哥對南非的揭幕戰，以及7月20日舉行的決賽，與全港市民見證王者誕生。

今屆世界盃將迎來重大變革，首次由加拿大、墨西哥及美國三個國家聯合主辦，戰火將蔓延至16個城市。決賽周隊伍更由過往的32隊大幅「擴軍」至48隊，並採用全新賽制分成12個小組角逐，令賽事總場數大增至104場，勢必掀起新一輪睇波熱潮。