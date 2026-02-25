Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜巴塞正式啟動買拉舒福特談判 傳欲壓價 曼聯企硬

足球世界
更新時間：07:38 2026-02-25 HKT
發佈時間：07:38 2026-02-25 HKT

據西班牙媒體《SPORT》報道，巴塞隆拿體育總監迪高周一已與拉舒福特的經理人會面，正式啟動今夏永久轉會的談判。這名由曼聯外借至西甲的名將今季表現脫胎換骨，令巴塞極渴望將其收歸旗下，但巴塞與曼聯目前在轉會費上仍存在分歧。

28歲的拉舒福特今季外借巴塞後表現出色，在各項賽事上陣34場，交出10個入球及13次助攻，其中在8場歐聯賽事中更直接參與了9個入球。拉舒福特已重獲英格蘭代表隊徵召，勢將入選杜曹（Thomas Tuchel）的世界盃大軍名單。

拉舒福特外借巴塞表現出色。法新社
拉舒福特希望留在巴塞。法新社
拉舒福特願意減薪投巴塞。法新社
拉舒福特願減薪投巴塞

據惷巴塞決定啟󠄁動買斷選項，並與拉舒福特的經理人展開談判。巴塞與曼聯原先協議的買斷定價為3000萬歐元，但巴塞正嘗試進一步壓價。然而，曼聯早已對外借協議感到後悔；隨着拉舒福特狀態回升，「紅魔」高層認為其身價目前已接近5000萬鎊，因此《Sky Sports》指曼聯拒絕就原定的買斷金額再作談判。

拉舒福特本人則非常渴望留在西班牙發展，他早前受訪時曾表示在巴塞「感覺像在家一樣」。為了促成交易，有指這名曼聯青訓產品願意「調整薪酬」，以較低薪金配合巴塞的財政狀況，務求達成永久轉會。

