歐聯｜紐卡素晉級16強 將硬撼巴塞隆拿或車路士

足球世界
更新時間：06:53 2026-02-25 HKT
發佈時間：06:53 2026-02-25 HKT

紐卡素於歐聯淘汰賽附加賽次回合，主場以3：2擊敗卡拉巴克，兩回合計以9：3晉級16 強，屆時對手將會是巴塞隆拿或車路士。

紐卡素次回合主場以3：2擊敗卡拉巴克。美聯社
紐卡素次回合主場以3：2擊敗卡拉巴克。美聯社
東拿利4分鐘為紐卡素開紀錄。美聯社
東拿利4分鐘為紐卡素開紀錄。美聯社
紐卡素16強將硬撼巴塞隆拿或車路士。美聯社
紐卡素16強將硬撼巴塞隆拿或車路士。美聯社

東拿利4分鐘開紀錄

紐卡素於首回合大勝6：1，已手握5球領先優勢，因此領隊艾迪賀維今仗輪換部分主力，但仍要求球員「保持比賽節奏和良好的感覺」。開賽僅4分鐘，紐卡素便先拔頭籌，卡拉巴克門將高查斯基未能清脆撲出威廉奧蘇拿的頭槌，被門前的辛度東拿利補中。兩分鐘後，哈維班尼斯橫傳，無人看管的祖亞寧頓在禁區內以精彩窩利射門破網，助「喜鵲」火速領先增添紀錄。紐卡素半場領先2：0。

次回合贏3：2

落後兩球卡拉巴克表現頑強鬥志，換邊後不久，卡美路杜蘭避開丹般恩後，冷靜射破蘭斯達爾十指關，為客軍扳回一城。隨後紐卡素中堅保治文接應捷比亞的角球頭槌破門，紐卡素領先3：1。57分鐘，丹般恩因在禁區內手球被判12碼，卡拉巴克派出贊高域操刀極刑雖被蘭斯達爾撲出，但客軍由卡化古利耶夫補射入網，再次追近比數。紐卡素最終守住3：2的勝果，兩回合計以9：3破敵晉級，16強將鬥巴塞隆拿或車路士。

