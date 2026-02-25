Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜阿歷山大索洛夫戴帽 馬體會闖16強將鬥熱刺或利物浦

足球世界
更新時間：06:36 2026-02-25 HKT
發佈時間：06:36 2026-02-25 HKT

馬德里體育會在歐聯淘汰賽附加賽次回合主場迎戰布魯日，憑挪威前鋒阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth）射入個人歐聯首個「帽子戲法」，以 4：1擊敗對手，總比數贏7：4晉級 16 強，將面對熱刺或利物浦。

首回合兩軍合演入球騷，最終賽和3：3。馬體會今仗回到主場開賽即展現強烈爭勝慾，23 分鐘，索洛夫接應門將奧比歷（Jan Oblak）的長傳後起腳，布魯日門將米洛列特（Simon Mignolet）落地慢，皮球在他的腋下漏過入網。布魯日於36分鐘憑角球攻勢扳平，奧當尼斯（Joel Ordonez）接應隊友前柱頭槌跣後，近門頭槌破網。兩軍半場踢成1：1。

馬體會闖16強將鬥熱刺或利物浦。美聯社
阿歷山大索洛夫戴帽。美聯社
馬德里體育會總比數贏7：4晉級 16 強。美聯社
卡度素轟處子球

換邊後僅3分鐘，馬體會再度領先。布魯日球員頭槌解圍不遠，皮球落在禁區頂的卡度素的腳下，後者心口一控再起腳破網，射入他加盟馬體會後的首個入球。之後成為索洛夫的表演時間，他先在76分鐘近門起腳破網，87分鐘再入一球，個人連中三元。最終馬體會以4：1大勝布魯日，兩回合計以7：4淘汰對手晉級，16強對手將是熱刺或利物浦。

利華古遜16強撼拜仁或阿仙奴

另一場歐聯淘汰賽附加賽賽事，利華古遜主場次回合於主場以0：0賽和奧林比亞高斯，主隊憑首回合贏2：0的優勢淘汰對手晉級，對手將是拜仁慕尼黑或阿仙奴。

利華古遜16強撼拜仁或阿仙奴。美聯社
