歐聯｜高圖爾斯力撐雲尼斯奧斯 「摩連奴就是摩連奴」

歐聯淘汰賽附加賽次回合今周上演，焦點一戰落在皇家馬德里今晚深夜鬥賓菲加一役。賽前皇馬門將高圖爾斯（Thibaut Courtois）開腔力撐隊友雲尼斯奧斯，強調後者入球後的慶祝動作「絕無問題」，不應成為遭受種族歧視的藉口。

比列斯甸安尼被禁賽

在首回合，雲尼斯奧斯聲稱被賓菲加翼鋒比列斯甸安尼（Gianluca Prestianni）種族歧視。儘管比列斯甸安尼否認指控，但仍遭歐洲足協（UEFA）初步判罰禁賽1場，將缺席今晚在班拿貝球場舉行的次回合賽事。曾執教皇馬的賓菲加主帥摩連奴（Jose Mourinho）則因首回合領紅牌，同樣因停賽未能在場邊督師，但他周二仍隨隊抵達西班牙。摩帥在事件發生後力撐旗下球員，並暗諷雲尼斯奧斯：「這肯定出了問題，因為每當雲尼斯奧斯作客，這種事總是會發生，在每個球場都是。」

摩連奴領軍進行賽前操練。法新社

被禁賽的比列斯甸安尼有隨隊，並參與賽前操練。法新社

雲尼斯奧斯獲隊友力撐。法新社

高圖爾斯：不能將歧視合理化

對於摩連奴的言論，高圖爾斯力撐隊友：「摩連奴就是摩連奴，作為教練你當然會保護球員。但令我失望的是有人利用雲尼的慶祝動作大做文章，他沒有做錯任何事，很多對手在射破我們大門時，那種興奮程度甚至是兩、三倍。我們不能以一次涉嫌種族歧視的行為，歸咎於慶祝動作。」

艾比路亞讚雲尼斯奧斯是「戰士」

皇馬主帥艾比路亞（Alvaro Arbeloa）則形容雲尼斯奧斯是「戰士」，並寄語他在明晚展現世界級實力：「他始終勇敢面對，明天他會上場戰鬥，證明自己是地球上最好的球員之一。」艾比路亞同時呼籲UEFA把握今次機會，以實際行動而非單靠口號來打擊種族歧視。

雲尼斯奧斯稱被比列斯甸安尼種族歧視。法新社