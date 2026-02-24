歐聯｜賓菲加力撐比列斯甸安尼 隨隊飛馬德里以示抗議

儘管歐洲足協（UEFA）已就上週的種族歧視風波，向賓菲加球員比列斯甸安尼（Gianluca Prestianni）頒下臨時禁賽一場的處分，但賓菲加球會仍然堅定地支持自己的球員。在周二早上，球隊出發前往馬德里備戰與皇家馬德里的歐聯附加賽次回合賽事時，竟高調地將被禁賽的比列斯甸安尼一同帶上飛機，以示支持。據葡萄牙媒體《球報》報導，這位20歲的阿根廷球員在里斯本機場，更獲得了在場球迷的起立鼓掌。

🚨 𝗚𝗜𝗔𝗡𝗟𝗨𝗖𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗧𝗜𝗔𝗡𝗡𝗜 🇦🇷 𝗦𝗘𝗥𝗔 𝗗𝗨 𝗩𝗢𝗬𝗔𝗚𝗘 𝗔̀ 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 .



Le jeune ailier argentin Gianluca Prestianni fera bien le déplacement à Madrid avec le SL Benfica.



Actuellement suspendu, il pourrait toutefois être intégré au groupe pour la rencontre si… pic.twitter.com/w9N5VLHZ7i — Laliga actu (@laliga_actu) February 24, 2026

雲尼斯奧斯投訴被接納

上周歐聯附加賽首回合賓菲加主場對皇馬的賽事中，皇馬球星雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）聲稱遭到比列斯甸安尼的種族歧視辱罵。在向歐洲足協提交的證供中，比列斯甸安尼否認了種族歧視的指控，並辯稱自己當時是用球衣掩蓋嘴巴，說出的是同性戀歧視的侮辱性字眼。

賓菲加堅持上訴

對於歐洲足協的臨時禁賽決定，賓菲加發表聲明表示「遺憾」，並稱將會提出上訴，期望能有最後轉機，讓比列斯甸安尼可以趕及在次回合賽事中上陣。賓菲加球會主席雷哥斯達（Rui Costa）周二再次強調了球會的立場，稱對比列斯甸安尼的禁賽決定是「不公義的」。他說：「沒有任何證據之下，強逼這名球員缺席比賽是不合理的。比列斯甸安尼正被標籤為種族主義者，但他絕非種族主義者，我可以保證。」賓菲加上下齊心力撐球員的舉動，無疑為這場本已火藥味濃厚的比賽，增添了更多場外因素。