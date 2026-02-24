Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜賓菲加力撐比列斯甸安尼 隨隊飛馬德里以示抗議

足球世界
更新時間：21:09 2026-02-24 HKT
發佈時間：21:09 2026-02-24 HKT

儘管歐洲足協（UEFA）已就上週的種族歧視風波，向賓菲加球員比列斯甸安尼（Gianluca Prestianni）頒下臨時禁賽一場的處分，但賓菲加球會仍然堅定地支持自己的球員。在周二早上，球隊出發前往馬德里備戰與皇家馬德里的歐聯附加賽次回合賽事時，竟高調地將被禁賽的比列斯甸安尼一同帶上飛機，以示支持。據葡萄牙媒體《球報》報導，這位20歲的阿根廷球員在里斯本機場，更獲得了在場球迷的起立鼓掌。

點擊觀看片段

 

雲尼斯奧斯投訴被接納

上周歐聯附加賽首回合賓菲加主場對皇馬的賽事中，皇馬球星雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）聲稱遭到比列斯甸安尼的種族歧視辱罵。在向歐洲足協提交的證供中，比列斯甸安尼否認了種族歧視的指控，並辯稱自己當時是用球衣掩蓋嘴巴，說出的是同性戀歧視的侮辱性字眼。

賓菲加堅持上訴

對於歐洲足協的臨時禁賽決定，賓菲加發表聲明表示「遺憾」，並稱將會提出上訴，期望能有最後轉機，讓比列斯甸安尼可以趕及在次回合賽事中上陣。賓菲加球會主席雷哥斯達（Rui Costa）周二再次強調了球會的立場，稱對比列斯甸安尼的禁賽決定是「不公義的」。他說：「沒有任何證據之下，強逼這名球員缺席比賽是不合理的。比列斯甸安尼正被標籤為種族主義者，但他絕非種族主義者，我可以保證。」賓菲加上下齊心力撐球員的舉動，無疑為這場本已火藥味濃厚的比賽，增添了更多場外因素。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
5小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
16小時前
爆發彩票爭奪戰的OK便店店。Google Maps
彩票爭奪戰 | 顧客棄買彩票中億元 店經理下班秒買走 OK提訴訟爭奪
即時國際
9小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
2026-02-23 19:10 HKT
點心紙唔係咁填？00後飲茶「打剔再畫圈」爆世代戰 網民：90後睇到血壓高｜Juicy叮
點心紙唔係咁填？00後飲茶「打剔再畫圈」爆世代戰 網民：90後睇到血壓高｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
2026-02-23 19:15 HKT
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
7小時前
財政預算案2026︱電動車一換一傳取消 代理各出奇招：營業至凌晨、收$100訂金保優惠價
財政預算案2026︱電動車一換一傳取消 代理各出奇招：營業至凌晨、收$100訂金保優惠價
社會
6小時前
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
影視圈
13小時前