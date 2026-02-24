曼聯｜加利佬籲曼聯勿被佳績蒙蔽 應聘請頂級名帥而非卡域克

曼聯名宿加利尼維利（Gary Neville）近日公開呼籲，促請舊東家在季尾任命新帥時，不應被看守領隊卡域克（Michael Carrick）的亮麗成績所動搖，而是應該堅持聘請一位履歷最頂尖的領隊，以盡量降低風險。

卡域克領軍6場不敗

自一月份接替被辭退的魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）後，卡域克帶領曼聯在六場英超聯賽中取得五勝一和的驕人戰績，當中更包括擊敗爭標對手曼城和阿仙奴，令球隊排名飆升至第四位，僅落後第三位的阿士東維拉三分。卡域克的出色表現，令外界要求他「坐正」的呼聲越來越高。

加利:卡域克坐正太冒險

然而，卡域克的前隊友加利尼維利卻持相反意見。他認為卡域克不應該坐正：「我認為曼聯現在必須去物色另一位領隊，因為你不知道接下來的賽果會如何。雖然杜曹（Thomas Tuchel）與英格蘭續約，減少了曼聯的選擇，但這反而無損卡域克獲得這份工作的機會。如果他能帶領曼聯進入歐聯，外界肯定會有很大的呼聲要任命他。」

加利佬強調，他並非針對卡域克本人：「我不是反對任命他，我非常愛他，亦認為他至今的工作令人難以置信。但我只是覺得，曼聯應該去追求現時最佳級別的領隊。曼聯過去兩任領隊（坦哈格、魯賓艾摩廉）都是年輕且缺乏經驗，最終都未能成功。蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）之前作為前球員，也曾做得很好，但最終還是失敗了。所以我認為，盡可能地消除風險才是正確的選擇。」

加利相信曼聯可奪第3名

儘管不贊成任命卡域克為正式主帥，但加利尼維利對球隊的前景卻非常樂觀。他預測，在沒有歐洲賽事分心的情況下，曼聯很有機會最終取得前四，甚至第三名。他解釋：「我認為他們會做到。其他球隊開始要應付歐洲賽事，會有分心。曼聯沒有任何分心。他們現在開始能在一些過往無法取勝的比賽中勝出。我真的認為他們可以取得第三名。」他認為，考慮到球隊數周前的困境，若能最終取得歐聯資格，將是一項重大的成就。