Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜施斯高近7場狂轟6球 卡域克：未來曼聯的重要球員

足球世界
更新時間：12:23 2026-02-24 HKT
發佈時間：12:23 2026-02-24 HKT

英超周一(23日)曼聯作客1:0力壓愛華頓，後備入替的施斯高(Benjamin Sesko)再度成「救世主」攻入致勝一球，最近上陣7場已攻入6球，賽後看守領隊卡域克(Michael Carrick)亦大讚此子表現，並指他將是紅魔未來重要的一員。

曼聯作客1:0力壓愛華頓。法新社
曼聯作客1:0力壓愛華頓。法新社
後備入替施斯高(Benjamin Sesko)攻入致勝一球。法新社
後備入替施斯高(Benjamin Sesko)攻入致勝一球。法新社

卡域克信施斯高未來可成紅魔要員

最近曼聯由卡域克擔任看守領隊後勢頭正盛，昨日擊敗愛華頓後已錄6場不敗，殺上積分榜第4，而最近最亮眼的一員非去年夏季從RB萊比錫轉投曼聯的施斯高莫屬，繼上戰對韋斯咸後備入替在補時階段攻入扳平一球後，今戰再成「後備殺手」攻入致勝一球，上陣近7戰已攻入6球，賽後卡域克亦大讚這位斯洛文尼亞射手：「Ben目前狀態很好，我們亦有很好的交流，他很有耐性也明白這樣可以使他在這裏更好的成長，我可以肯定他會在未來很長一段時間成為我們重要的球員。」

而對於近幾場都以後備上陣救主的施斯高則表示，對他而言每次上陣能盡力幫助球隊最為重要，他說：「無論是上陣5分鐘或90分鐘其實都無所謂，重要是可以展現我的能力。」

卡域克信施斯高未來可成紅魔要員。法新社
卡域克信施斯高未來可成紅魔要員。法新社
曼聯作客1:0力壓愛華頓。法新社
曼聯作客1:0力壓愛華頓。法新社

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
18小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
7小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
18小時前
醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍昨日（23日）被捕。
00:42
消息指醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍被落案起訴 明日提堂
突發
4小時前
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
知識轉移
22小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
17小時前
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
影視圈
4小時前
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
路透社資料圖片
馬來西亞7.1級強震 專家指屬深層隱沒型地震 或8級地震先兆
即時國際
5小時前