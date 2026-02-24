英超｜施斯高近7場狂轟6球 卡域克：未來曼聯的重要球員

英超周一(23日)曼聯作客1:0力壓愛華頓，後備入替的施斯高(Benjamin Sesko)再度成「救世主」攻入致勝一球，最近上陣7場已攻入6球，賽後看守領隊卡域克(Michael Carrick)亦大讚此子表現，並指他將是紅魔未來重要的一員。

曼聯作客1:0力壓愛華頓。法新社

後備入替施斯高(Benjamin Sesko)攻入致勝一球。法新社

卡域克信施斯高未來可成紅魔要員

最近曼聯由卡域克擔任看守領隊後勢頭正盛，昨日擊敗愛華頓後已錄6場不敗，殺上積分榜第4，而最近最亮眼的一員非去年夏季從RB萊比錫轉投曼聯的施斯高莫屬，繼上戰對韋斯咸後備入替在補時階段攻入扳平一球後，今戰再成「後備殺手」攻入致勝一球，上陣近7戰已攻入6球，賽後卡域克亦大讚這位斯洛文尼亞射手：「Ben目前狀態很好，我們亦有很好的交流，他很有耐性也明白這樣可以使他在這裏更好的成長，我可以肯定他會在未來很長一段時間成為我們重要的球員。」

而對於近幾場都以後備上陣救主的施斯高則表示，對他而言每次上陣能盡力幫助球隊最為重要，他說：「無論是上陣5分鐘或90分鐘其實都無所謂，重要是可以展現我的能力。」

卡域克信施斯高未來可成紅魔要員。法新社

