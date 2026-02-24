歐聯｜歐洲足協跟進種族歧視風波 賓菲加翼鋒比列斯甸安尼遭暫時禁賽

上周三(18號)歐聯附加賽首回合，皇馬作客對賓菲加出現疑似種族歧視事件，雲尼斯奧斯祖尼亞(Vinicius Jr)為皇馬射入致勝一球後慶祝動作引起球迷和球員不滿引起爭吵，賓菲加邊鋒比列斯甸安尼(Gianluca Prestianni)被指在過程中以種族歧視性言論辱罵雲尼斯奧斯，歐洲足協周一公佈將對這位阿根廷小將暫時停賽1場。

皇馬左翼雲尼斯奧斯祖尼亞(Vinicius Jr)。新華社

比列斯甸安尼或面臨至少10場停賽

事件發生在比賽50分鐘，雲尼斯奧斯為皇馬打入全場唯一球後跳舞慶祝引起主場球迷不滿，在返回中圈後賓菲加邊鋒比列斯甸安尼走近雲尼斯奧斯並開始出現口角，過程中比列斯甸安尼有刻意用球員遮擋嘴巴，隨後雲尼斯奧斯便向球證投訴對方種族歧視，比賽亦因此暫停10分鐘。

而歐洲足協周一宣佈正在調查事件中，並罰比列斯甸安尼暫時停賽一場，意味着他將無緣下輪周三作客對皇馬的生死戰，根據歐洲足協規則若罪成比列斯甸安尼或將面臨至少10場禁賽。

賓菲加邊鋒比列斯甸安尼(Gianluca Prestianni)。法新社



