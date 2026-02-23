英超│消息指哈利馬古尼至少續約一年 曼聯對新約感樂觀

曼聯與中堅哈利馬古尼(Harry Maguire)的合約到今夏屆滿，魔迷和外界都關心紅魔會否與他續約。《英國廣播公司》周日報導，多位知情人士都樂觀認為，馬古尼會繼續留隊，至少與紅魔續約一年，曼聯對留用這位經驗豐富的中堅都有信心。

傳馬古尼將續約至少一年

《英國廣播公司》周一報導，多名知情人士向他們透露，大家都對哈利馬古尼續約一事感到樂觀。他們認為球會一定找到解決問題的方案，至少與這名32歲英格蘭中堅續約1年，旨望他在中場大將卡斯米路離開後，繼續以經驗帶領球隊向前。

正洽談薪金和年期

消息指雙方正進行續約談判，氣氛積極友好，目前正就薪金和合約年期洽談中，預計很快就可以達成共識。