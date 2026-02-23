Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│消息指哈利馬古尼至少續約一年 曼聯對新約感樂觀

足球世界
更新時間：18:00 2026-02-23 HKT
發佈時間：18:00 2026-02-23 HKT

曼聯與中堅哈利馬古尼(Harry Maguire)的合約到今夏屆滿，魔迷和外界都關心紅魔會否與他續約。《英國廣播公司》周日報導，多位知情人士都樂觀認為，馬古尼會繼續留隊，至少與紅魔續約一年，曼聯對留用這位經驗豐富的中堅都有信心。

傳馬古尼將續約至少一年

《英國廣播公司》周一報導，多名知情人士向他們透露，大家都對哈利馬古尼續約一事感到樂觀。他們認為球會一定找到解決問題的方案，至少與這名32歲英格蘭中堅續約1年，旨望他在中場大將卡斯米路離開後，繼續以經驗帶領球隊向前。

正洽談薪金和年期

消息指雙方正進行續約談判，氣氛積極友好，目前正就薪金和合約年期洽談中，預計很快就可以達成共識。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
飲食
7小時前
外傭姐姐拆大疊利是片瘋傳！表情由地獄到天堂 最高金額竟有「呢個數」｜Juicy叮
外傭姐姐拆大疊利是片瘋傳！表情由地獄到天堂 最高金額竟有「呢個數」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
11小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
2026-02-22 17:10 HKT
江華麥潔文準新抱曝光 32歲護士大仔宣布結婚 一場地求婚勁浪漫
江華麥潔文準新抱曝光 32歲護士大仔宣布結婚 一場地求婚勁浪漫
影視圈
8小時前
白雪仙獲多位巨星拜年 驚喜同框劉德華、劉松仁 汪明荃曝光世紀飯局合照
白雪仙獲多位巨星拜年 驚喜同框劉德華、劉松仁 汪明荃曝光世紀飯局合照
影視圈
4小時前
冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩
冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩
即時國際
2小時前
前TVB爆肌綠葉王老婆罕現身！名下店舖隆重啟市群星熱鬧助慶 曾傳婚變背妻密會舊愛
前TVB爆肌綠葉王老婆罕現身！名下店舖隆重啟市群星熱鬧助慶 曾傳婚變背妻密會舊愛
影視圈
7小時前