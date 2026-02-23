英超│杜陀成近10任首位第一場即輸波熱刺教頭 直言輸波反有利：「更好認清事實﹗」

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新時間：16:04 2026-02-23 HKT
發佈時間：16:04 2026-02-23 HKT

熱刺主教練杜陀周日首次領軍，就在英超主場1:4大敗予阿仙奴，第一擊即吃悶棍。這名前克羅地亞中堅，成為熱刺近10任首位第一戰就輸波的教頭，留下不光彩紀錄。然而此子反指輸波可能更有利，因為一開始看清現實，知道未來路向，可以更好地作出部署。

杜陀擅長激勵球員。路透社
杜陀擅長激勵球員。路透社
杜陀擅長激勵球員。路透社
杜陀擅長激勵球員。路透社
杜陀執教履歷平平。法新社
杜陀執教履歷平平。法新社

近10任首位首秀輸波熱刺教頭

杜陀首次帶領熱刺出戰，就在英超北倫敦打吡1:4慘敗予阿仙奴。這場敗仗亦令杜陀成為熱刺近10任教頭中(包括暫代和看守主帥)，首位在英超首秀輸波，之前9位取得6勝3和不敗的佳績。然而這位球員時代長時間效力祖雲達斯的一代中堅指，輸波反而更有利：「也許一開始就看清事實，反而有助我們明白接下來該怎樣做。我知道真相了，並看到了，這挺好，現實就是這樣。」他續指熱刺在主場應該要踢出進攻型足球，但他要考慮防線問題，接下來要好好取得平衡。」

杜陀成近10任首位第一場即輸波熱刺教頭。路透社
杜陀成近10任首位第一場即輸波熱刺教頭。路透社

杜陀稱大敗有助認清現實

熱刺大敗後，僅比18位的韋斯咸多4分，杜陀重申有信心領軍護級：「我當然有信心，因為我堅信這班都是好球員，只是有些壞習慣。只要改變一下心態，繼續留力工作，展望明天，就可以走出困境。」

 

