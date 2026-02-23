Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荷甲│史達寧為飛燕諾後備上陣 時隔近9個月重返綠茵場

足球世界
更新時間：15:27 2026-02-23 HKT
發佈時間：15:27 2026-02-23 HKT

早前以自由身加盟荷甲飛燕諾的英格蘭翼鋒史達寧(Raheem Sterling)，周日荷甲為新東家披甲，後備出場29分鐘，隨球隊主場2:1擊敗泰達斯。這名31歲鋒將時隔近9個月重返綠茵場，他矢言感謝上帝能再次上陣，並多謝飛燕諾球迷的支持。

自由身加盟荷甲飛燕諾的英格蘭翼鋒史達寧。法新社
時隔9個月再次上陣

史達寧一月尾與車路士提早解約，月中再與飛燕諾簽約至季尾。這名31歲英格蘭翼鋒於上周四獲得工作證，周日荷甲首次為球隊披甲，61分鐘後備出場，任左翼踢了29分鐘，共有10次傳送和1次攔截，狀態明顯不足。此子對上一次出場，是去年5月尾上季英超最後一輪對修咸頓，時隔9個月再上陣，重返綠茵場。

自由身加盟荷甲飛燕諾的英格蘭翼鋒史達寧。法新社
感謝飛燕諾球迷支持

史達寧賽後在社交媒體發文，感恩重返賽場：「感謝上帝，我能夠重返賽場，感謝飛燕諾球迷所有的愛與支持。我們收穫重要的3分。」

