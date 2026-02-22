沙特職｜C朗拿度向艾納斯球迷派定心丸 我想繼續留下來

艾納斯（Al-Nassr）葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）早前因不滿球會轉會操作而罷踢，並一度傳出他有意離隊的消息。C朗在周六梅開二度，協助艾納斯以4:0大勝哈森姆（Al-Hazem）後，公開表達了對球會的忠誠，並強調自己希望繼續留在沙特發展。

罷賽2場期間傳生離意

現年41歲的C朗，本月初因不滿球會在冬季轉會窗「零作為」，憤而缺席了對陣艾利雅德（Al-Riyadh）和伊蒂哈德（Al-Ittihad）的兩場沙特職業聯賽，引發外界對其未來的諸多揣測。然而，自上週末在對陣艾法特（Al-Fateh）的比賽中復出並取得入球後，他今仗再次展示其驚人入球能力，梅開二度將其本賽季總入球數提升至21球。

向艾納斯球迷派定心丸

賽後，這位五屆金球獎得主一改此前的強硬態度，向外界大派「定心丸」：「我非常高興。正如我說過很多次，我屬於沙特阿拉伯。這是一個非常歡迎我、我的家人和我朋友的國家。我在這裏很開心，我想繼續留在這裡。」

C朗對聯賽爭冠充滿信心

艾納斯今場贏波之後重返沙特聯賽榜首，C朗對於球隊的爭標形勢亦顯得充滿信心：「最重要的是，我們要繼續努力。我們正處於榜首位置。我們的工作就是贏球，向我們的爭冠對手施加壓力，然後看看會發生什麼。我們正走在正確的軌道上。我們回來了，我們很好，我們充滿信心。我們會一場一場地踢。我們的狀態很好，讓我們拭目以待。」